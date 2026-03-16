El ejemplo de compromiso de Kenan Kodro

Hay jugadores que firman un contrato por varias temporadas en un club y se apartan a las primeras de cambio y por un pequeño problema y otros futbolistas cedidos, que saben que su futuro en junio bien puede estar lejos del equipo y que no dudan en arriesgar cuando hace falta. En el segundo caso está Kenan Kodro, lastrado por molestias musculares en el bíceps femoral y que ha participado en los dos últimos partidos, los dos con David Navarro, estando en el once de inicio del Real Zaragoza y siendo relevado en la segunda parte, anotando el gol de la victoria en Cádiz y aportando trabajo en ataque frente al Almería, donde aún llegó con peores sensaciones, con dolor en la zona, que en el JP Financial Estadio y apostó por jugar hasta donde llegase.

La gran interrogante de David Navarro ante el Almería fue el estado físico de Kenan Kodro, que al final dio el OK para estar en el once. De hecho, el entrenador zaragozano, que había citado a Agada, otro delantero (Bakis llevaba pocas sesiones con el equipo tras su lesión) entre los 25 que dio en la lista, lo descartó al nigeriano antes del partido. Kodro no entrenó con el grupo el jueves y el viernes las sensaciones no eran las mejores, pero el ariete bosnio hizo todo lo posible por estar en punta de lanza con Dani Gómez, una sociedad en la que David Navarro cree firmemente. Soberón, también renqueante, hubiera sido probablemente el relevo del bosnio.

Apuró por jugar, pese a la merma por el dolor y al riesgo de lesión, aunque lo hizo sin estar al 100% y estuvo 67 minutos, en los que aportó esfuerzo, bajó balones y peleó entre los centrales del Almería

Kodro apuró por jugar, pese a la merma por el dolor y al riesgo de lesión, aunque lo hizo sin estar al 100% y estuvo 67 minutos, en los que aportó esfuerzo, bajó balones y peleó entre los centrales del Almería, con una labor de desgaste que se notó después, antes de que Cuenca ocupara su sitio y Navarro tocase el esquema para pasar del 4-4-2 al 4-2-3-1 con Rober de enganche. Fue, por cierto, un cambio decisivo en la victoria porque de esa variación y con el extremo extremeño en zonas más centradas llegó el primer gol.

Kodro, máximo goleador del equipo con siete dianas, sufrió en Albacete, donde forzó también para jugar y se le vio con un vendaje en la zona, una lesión en la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda. Fue una rotura de fibras, no demasiado grande, que le dejó fuera ante el Eibar, la Cultural y el Andorra, donde se valoró su vuelta y se descartó, para regresar en el tramo final del duelo contra el Burgos, en los últimos doce minutos, cuando a la desesperada Sellés buscó el gol y el ariete lo rozó en un remate y le dejó otro en bandeja a Dani Gómez que Cantero le negó.

El delantero inicia un ataque en el choque ante el Almería. / Jaime Galindo

El gesto de David Navarro

En el estreno en Cádiz de David Navarro y ya con más entrenamientos con el grupo fue titular, marcando el gol en un remate cruzado con la izquierda tras un rechace y siendo relevado en el 55 para que la semana pasada las sensaciones en esa musculatura no fueran las mejores. Kodro, sin embargo, quiso jugar y el gesto cariñoso que David Navarro le hizo al retirarse en el 67 deja a las claras el agradecimiento por ese compromiso, por el querer estar.

Está cedido hasta junio por el Ferencváros húngaro, sin opción de compra y con un año más de contrato en el conjunto magiar, que paga parte de su ficha en el Zaragoza. En el conjunto zaragocista suma 21 partidos de Liga, 15 de ellos en el once y 1.211 minutos, añadiendo a sus siete dianas una más en Copa

El punta, de 32 años, nacido en San Sebastián e internacional por Bosnia, está cedido hasta junio por el Ferencváros húngaro, sin opción de compra y con un año más de contrato en el conjunto magiar, que paga parte de su ficha en el Zaragoza. Su continuidad, ya en propiedad, no será difícil si el Zaragoza sigue en Segunda porque su club de origen no pondrá demasiados problemas para su desvinculación, aunque ahí tendrá que decidir la nueva dirección deportiva de Lalo Arantegui.

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En el conjunto zaragocista suma 21 partidos de Liga, 15 de ellos en el once y 1.211 minutos, añadiendo una diana más en Copa ante la Mutilvera, por lo que son 8 oficiales de zaragocista. Llegado sobre la bocina del mercado en enero, empezó alternando titularidad y suplencia con Gabi para tras arrancar en el banquillo con Sellés no tardar en hacerse fijo con el valenciano y que esa lesión en el isquiotibial en Albacete supusiera un claro frenazo para el delantero y para el equipo que le echó mucho de menos viendo la poca pólvora que posee la plantilla.