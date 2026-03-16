El enésimo giro en la sala de máquinas del Real Zaragoza

Vio Keidi Bare la quinta amarilla ante el Almería en su retorno al once tras su lesión en el sóleo y con una cartulina por protestar que en ningún caso se va a apelar porque son de las que nunca se quitan, por lo que David Navarro tendrá que volver a tocar la sala de máquinas del Real Zaragoza, donde las combinaciones en los últimos tiempos son numerosas. Hasta ocho distintas en los ocho últimos duelos desde que ante el Castellón fue la última versión de la apuesta de Sellés por Keidi Bare y Guti en el doble pivote, con Francho caído en la banda derecha y Toni Moya en la mediapunta. Desde entonces, los problemas de lesiones, el mal momento del equipo y la llegada de David Navarro han supuesto un cambio constante en esa zona vital en la generación de fútbol.

Ante el Albacete llegó tocado y no fue titular Keidi Bare y se lesionó tras jugar en la segunda parte, mientras que Guti cayó en el Belmonte en la rodilla y Toni Moya se quedó en el banquillo por una lesión en la tibia de la que aún no ha regresado (ya estuvo de suplente el sábado ante el Almería). Contra el conjunto manchego Sellés juntó a Guti con Paul Akouokou con Francho en la derecha para que el experimento no funcionara y ante el Eibar y tras las muchas lesiones llegara en el último día del mercado invernal Mawuli Mensah, titular cuatro días después de arribar con Tachi, al que Sellés colocó varias veces en el medio, y con Francho en la mediapunta.

Una semana después, frente a la Cultural y con Tachi con molestias en la rodilla que después acabaron en una lesión en el menisco externo, Sellés mantuvo en León a Mawuli y lo juntó con Paul, con Francho de nuevo por delante y de enganche con la punta de ataque (Dani Gómez). Saidu, centrocampista más habitual de central en este curso, tuvo que parar por un edema óseo en la rodilla antes de jugar en Andorra, donde Sellés devolvió a Francho al doble pivote y lo juntó con Paul, con nefastos resultados. De hecho, el costamarfileño, un monumental error en verano en la apuesta, ya no ha vuelto a jugar desde entonces.

Francho Serrano se marcha de baptistao en el duelo ante el Almería. / Jaime Galindo

En la despedida de Sellés ante el Burgos recurrió a Lucas Terrer, que este sábado ante el Deportivo es baja tras ser expulsado con el filial ayer ante el Utebo, junto a Mawuli y Francho de nuevo de regreso a la banda para que ante el Cádiz, en el estreno de David Mavarro, el capitán volviera a su posición, al sitio que mejor conoce, a una sala de máquinas en la que le acompañó Mawuli. Keidi ya tuvo minutos en el JP Financial Estadio y su titularidad ante el Almería y junto a Francho estaba clara, porque es un futbolista muy del gusto de David Navarro.

Noticias relacionadas

En Riazor este sábado habrá un nuevo cambio en la sala de máquinas, el octavo seguido, con Mawuli y Saidu como los candidatos a acompañar a Francho, ya que Keidi Bare está sancionado, al igual que Lucas Terrer, Guti, como Tachi, lesionados, y Paul ya vive en el ostracismo.