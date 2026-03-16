La pócima mágica de David Navarro: así ha revivido el entrenador al Real Zaragoza

En plenos Pilares, el Real Zaragoza se vio obligado a cambiar de entrenador por primera vez esta temporada. A Gabi Fernández dejó de sostenerle nada: su discurso de teórico enganche emocional quedó sepultado por unos resultados pésimos. La prueba de un partido con Emilio Larraz salió fatal. Con Rubén Sellés pareció que sí y al final terminó siendo que no. Los poco más de cuatro meses del valenciano en el banquillo tuvieron brotes verdes verdaderos, pero al final se marchitaron.

Cuando empezó a disparar en todas las direcciones, primero hacia sus futbolistas, luego enfocando el tiro hacia la afición y al final hasta hacia dentro del club, escribió su carta de destitución. Fue despedido junto con Txema Indias, el director deportivo. La SAD usó la misma fórmula que hace solo un año cuando calcó el proceso con Miguel Ángel Ramírez y Juan Carlos Cordero. A principios de marzo, el Real Zaragoza estaba a ocho puntos de la zona de la permanencia con solo 14 partidos por delante. Una catástrofe.

Así es como David Navarro recogió el equipo, hecho unos zorros y con una dinámica netamente de descenso: una victoria en doce partidos, los jugadores hundidos desde todos los prismas y el pueblo levantado en armas contra la propiedad. En solo dos jornadas, el aragonés ha revivido las esperanzas de permanencia recortando esa distancia a cuatro puntos con dos triunfos consecutivos, el primero en Cádiz jugando con inteligencia con las armas propias y los serios problemas del rival, el segundo de enorme mérito frente al Almería en el Ibercaja Estadio.

El plan de choque de Navarro para resucitar las opciones de continuar en Segunda han seguido varias líneas de actuación: futbolística, psicológica, social y personal. Aunque pudiera parecer lo contrario por la dimensión de la crisis y la dificultad de la empresa, el técnico estaba ante una oportunidad única en su carrera profesional de dirigir al Real Zaragoza más allá de un partido ocasional. Por encima de todas las cosas, Navarro es entrenador y, como entrenador, quiere entrenar. Poder hacerlo con el escudo del león bordado en el pecho era un honor para él. En cualquiera de las circunstancias, también en las actuales.

Antes de que fuera despedido, Sellés había perdido la conexión futbolística y afectiva con la plantilla. En lo primero en lo que Navarro trabajó fue en recuperarla con un mensaje muy potente y perfectamente estructurado tanto hacia dentro como hacia fuera. Supo tocar la fibra sensible del zaragocismo y de sus jugadores con palabras certeras, bien elegidas y un discurso constructivo y revitalizador, basado en la fuerza de la marca, en la profundidad del sentimiento, en el corazón puro y duro y en el convencimiento de que todavía era posible. Esa nueva energía de Navarro se ha trasladado hasta el césped y a la grada.

Futbolísticamente, el entrenador ha basado su plan en la simplicidad y en la selección natural de los jugadores en función de sus capacidades técnicas, físicas y emocionales. Ha elegido a los mejores que tiene, los ha ordenado de manera lógica, ha apostado por juntar a dos delanteros acertando con la pareja de más nivel de la plantilla (Kodro y Dani Gómez), le ha dado rango de capitán general a Rober González, cuya cualificación técnica es de un escalón superior, y galones a la creatividad de Hugo Pinilla en la segunda línea. Y a todos les ha hecho creer que era posible. El equipo recibió enseguida el mensaje. La prueba de ello es que la actitud en Cádiz ya fue realmente buena. Esa intensidad y ese deseo se comieron luego a un Almería que jugó sin ritmo y con mucha displicencia.

Psicológicamente, Navarro ha sabido actuar también sobre el entorno. Heredó una coyuntura complejísima. El autocar del equipo había salido escoltado por la Policía tras la derrota contra el Burgos, la ira se había dirigido hacia la directiva dentro del estadio y casi todo el mundo daba por muerto en vida al Real Zaragoza. De una jornada para otra, el Ibercaja Estadio ha pasado de ser un campo de guerra a una caldera al estilo de la vieja Romareda. Mucho ha tenido que ver en ello Navarro, que ha sabido interactuar con el aficionado de modo correcto, no al estilo Sellés.

Además, el preparador ha sabido interpretar perfectamente cada situación: el partido de Cádiz fue clave en toda esta historia por el momento del rival, especialmente bajo. Era allí o no hubiera sido nunca. Ese triunfo, el qué y el cómo, fue la palanca que luego ha permitido activar el resto de mejoras. Así, Navarro ha logrado un pleno de dos victorias en dos encuentros y ha reducido la desventaja con la zona de la permanencia hasta los cuatro puntos, la mitad de lo que se encontró.

Navarro tenía una oportunidad de oro en su carrera profesional a los 51 años después de trabajar siempre en los terceros o cuartos escalones del fútbol. El reto continúa siendo realmente complicado, pero gracias a él y a sus colaboradores, ahora el Real Zaragoza tiene una ocasión inimaginable para intentar salvar la categoría y evitar un drama histórico.