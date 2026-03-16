El Real Zaragoza y el Deportivo se enzarzan en comunicados por las entradas para Riazor

El Real Zaragoza emitió un comunicado este lunes confirmando la información de este diario a través de La Opinión de La Coruña por la que el Deportivo no iba a facilitar entradas para la afición visitante para el partido del próximo sábado en el estadio Abanca Riazor (21.00 horas). "Desde el Real Zaragoza queremos mostrar nuestra profunda decepción y lamentamos que nuestros aficionados no puedan acudir a animar a nuestro equipo en Riazor", aseguró la entidad zaragocista, mientras que desde el club gallego esa declaración ha tenido inmediata respuesta.

"El RC Deportivo quisiera aclarar, en relación con el comunicado emitido por el Real Zaragoza, que en las últimas 2 temporadas nuestro Club no ha recibido entradas (excepto las de cortesía) para poner a disposición de los aficionados del Deportivo en los partidos disputados por el equipo blanquiazul en la ciudad aragonesa", aseguraron en la entidad gallega. En el partido disputado en el Ibercaja Estadio el pasado 2 de noviembre no se enviaron entradas al club coruñés, como no se hace con ninguno otro equipo ni tampoco el curso pasado por las obras de Gol Sur en La Romareda, aunque sí se pudieron ver a aficionados deportivistas en el choque de la primera vuelta en el modular que compraron las entradas por su cuenta, ya que el partido cayó en en el puente de Todos los Santos.

"El RC Deportivo de La Coruña no enviará entradas para la afición visitante al Real Zaragoza de cara al partido del próximo sábado en ABANCA Riazor. Así lo ha confirmado la entidad gallega después de que nuestro club haya intentado lograr, al menos, un cupo de localidades para nuestra afición. Para ello se han mantenido diferentes conversaciones, y desde el Real Zaragoza se trató, sin éxito, de que sus aficionados pudieran tener presencia en las gradas del estadio coruñés", expone el club aragonés, mientras el gallego da la respuesta del principio de reciprocidad y también alude a motivos de seguridad por la rivalidad de ambas aficiones.

"Teniendo en cuenta que el principio de reciprocidad no se ha aplicado en los precedentes más recientes entre ambos clubes, el RC Deportivo ha decidido no poner a disposición de los aficionados del Real Zaragoza entradas para el partido. Esta decisión responde también a criterios organizativos y de seguridad, teniendo en cuenta la rivalidad existente entre ambas aficiones y con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del partido y evitar posibles incidentes. El RC Deportivo quisiera destacar, sin embargo, que enviará al Real Zaragoza el mismo número de entradas de cortesía que el club aragonés entregó a nuestra entidad con motivo del partido de primera ronda", concluye con ironía el comunicado gallego.