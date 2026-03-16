El Real Zaragoza mueve ficha por Jaume Jardí, extremo del Nástic

Trabaja Lalo Arantegui en un doble escenario con el Real Zaragoza, tanto en la permanencia en Segunda como en el descenso a Primera RFEF y uno de los primeros objetivos claros que se ha marcado el director deportivo del Zaragoza es el fichaje de Jaume Jardí Poyato, polivalente extremo catalán del Nástic, que acaba contrato en junio y que está en el punto de mira zaragocista para la próxima temporada. La información, adelantada por el Mundo Deportivo, ha podido ser confirmada también por este diario y es un jugador que está en el punto de mira zaragocista y con el que ya se ha hablado.

El futbolista, que suma 11 goles y dos asistencias en el Nástic en este curso, su tercero como jugador grana, ya ha sido tanteado por el Zaragoza, aunque tiene otras ofertas de Segunda y del extranjero y su fichaje no es sencillo. Jardí, que puede jugar en cualquiera de las posiciones por detrás del punta, es un futbolista zurdo, con mucha calidad en sus botas y que ha llamado ya la atención de muchos equipos. En enero hubo una oferta del Uniao Leiria, de la Segunda portuguesa, que el Nástic ni contempló al tener contrato hasta junio con la entidad, a la que llegó en 2023 procedente del Real Madrid, si bien su formación fue en la cantera del Barcelona.

El Nástic posee el 50% de sus derechos económicos y el otro 50% es del Madrid, ya que fue el acuerdo de traspaso a coste cero que se fijó en 2023 cuando llegó a su actual equipo. Jardí, que fue internacional sub-18, ha rechazado la oferta de renovación del Nástic y les ha emplazado a hablar cuando termine la temporada y una vez que el conjunto catalán sepa si logra evitar el descenso a Segunda RFEF, aunque la impresión en el Nástic es que no va a seguir la próxima temporada en sus filas y le sobran equipos a los que ir.

El conjunto catalán, que rozó el ascenso a Segunda en los dos cursos anteriores, está viviendo una temporada difícil en la que pelea por la salvación y ya lleva tres entrenadores. En este actual curso, Jardí está siendo el mejor jugador grana de largo. Con Luis César, el futbolista nacido en Reus jugó sobre todo de enganche, aunque en temporadas anteriores se había movido partiendo desde la derecha, pero es en la mediapunta donde más rendimiento da.

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Sin embargo, Cristóbal Parralo lo ubicó en la banda izquierda, en su pierna natural, donde bajó el nivel, y Pablo Alfaro, en su estreno del pasado viernes ante el Sabadell de nuevo de enganche. A persar de no ser un delantero centro, sus cifras goleadoras dejan claro que además de su calidad tiene mucha pólvora y ha dejado en este curso algún tanto imborrable, como el que anotó de tacón ante el Cartagena.