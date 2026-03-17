El discurso motivacional de David Navarro antes de la victoria del Real Zaragoza frente al Almería: "Jugad con el corazón en la mano hasta el final"

Una de las frases más célebres del fútbol que se ha perdido por completo en los últimos años es la de "lo que pasa en el vestuario, se queda en el vestuario". Las cámaras b del ecosistema futbolístico incluso en el espacio vital del futbolista y cuerpo técnico. Aprovechando su resurrección clasificatoria, el Real Zaragoza también se ha sumado a la moda de compartir con toda su afición lo que pasa dentro del vestuario del Ibercaja Estadio.

En las últimas horas, el club ha publicado el vídeo de la arenga de David Navarro a sus futbolistas en los instantes previos al partido contra el Almería. El técnico aragonés volvió a demostrar el zaragocismo que lleva dentro con un discurso motivacional para una plantilla que volvió a rendir por encima de lo habitual esta temporada.

"Hasta hoy han sido mejores que nosotros, por eso están arriba y nosotros estamos abajo. Es posible que ellos se sientan mejores que nosotros, lo que ellos no saben es lo que sois capaces de hacer jugando con el corazón en la mano como el otro día. Pero vosotros sí que lo sabéis, porque lo habéis enseñado, me lo habéis enseñado a mí, porque se lo habéis enseñado al resto y a vuestros compañeros. Luego hoy, volvemos a repetir, jugad con el corazón en la mano hasta el final, jugada a jugada", concluye su arenga un David Navarro.

David Navarro durante el partido contra el Almería en el Ibercaja Estadio / Jaime Galindo / EPA

Las palabras del entrenador aragonés han calado en una plantilla capaz de sumar dos victorias consecutivas para colocarse a cuatro puntos de la permanencia cuando hace 15 días parecía estar todo perdido camino hacia el fútbol no profesional.

La atenta mirada de Lalo

El discurso de David Navarro lo escuchó atentamente un Lalo Arantegui, que bajó hasta el vestuario del Ibercaja Estadio para estar cerca de los jugadores antes de la complicadísima misión de derrotar al Almería. El director deportivo está volcado en esta su segunda etapa en el club y quiere estar en todo momento junto al cuerpo técnico y la plantilla para aportar también su granito de arena en el largo camino hacia la salvación.

Otro que no quiso perderse los momentos previos del encuentro fue Paulino de la Fuente. El extremo pasó por el quirófano el pasado mes de diciembre para eliminar las molestias del edema óseo que sufrió con un esguince de rodilla. Cabe recordar que el futbolista llegó a un acuerdo con el Real Zaragoza para dar de baja su licencia federativa y pudiese ocuparla otro jugador como Cumic, que llegó en el mercado de invierno.