El Bollullos CF responde a la arenga de David Navarro: "Vamos a seguir apoyando al Real Zaragoza para que mantengan la categoría"

La reacción del Real Zaragoza ha sido evidente desde la llegada de David Navarro a los banquillos. Dos partidos le han bastado al nuevo entrenador para lograr lo que el conjunto blanquillo no había conseguido en lo que va de año: dos victorias y de manera consecutiva. En Cádiz, con un esperanzador triunfo ante un equipo en su peor momento, ya se vio un primer reflejo de los estándares a los que el técnico podía elevar o, mejor dicho, devolver al Zaragoza. Sin embargo, el pasado sábado en el Ibercaja Estadio la esperanza se convirtió en ilusión al derrotar a un equipo de ascenso directo.

Una de las razones de esta repentina transformación es, sin lugar a dudas, el discurso con el que Navarro ha entrado en el vestuario blanquillo. El míster habló desde el primer día de identidad, de sentido de pertenencia y, sobre todo, de capacidad, aptitudes y talento en la plantilla para revertir la ignominiosa situación deportiva del equipo. Por todo ello, el entrenador incidió enseguida en que nadie debe sentirse cohibido por la clasificación ni por el calendario.

Lo más curioso dentro de este alegato llegó durante la rueda de prensa previa al encuentro ante el conjunto indálico. Allí, tras ser preguntado por su propia tranquilidad tras la noticia de que continuaría a los mandos del Real Zaragoza hasta final de temporada, Navarro mentó a un club que milita en la quinta categoría del fútbol español para ejemplificar la situación. "La presión no existe. La presión la tienes cuando no te sientes capacitado para algo. Si jugara el Real Madrid en el Bernabéu contra el Bollullos del Condado, por decir algo, con todo el cariño para el Bollullos, que imagino que tendrá equipo de fútbol, ¿qué presión tiente el Madrid?", alegó el técnico.

David Navarro, en el Ibercaja Estadio durante el partido entre el Real Zaragoza y el Almería. / Jaime Galindo

De esta manera, explicó el míster que sus jugadores tienen las cualidades necesarias para evitar el descenso del equipo a Primera RFEF. "¿Sienten presión ahí los jugadores del Madrid? No, porque se sienten plenamente capacitados de sacarlo adelante. La cuestión es que nos sintamos capacitados de sacar esto adelante", sentenció David Navarro. Tras estas declaraciones, el propio club onubense se ha pronunciado a través de sus redes sociales.

A través de las redes sociales del Bollullos Club de Fútbol, como se llama la entidad deportiva de la localidad de Bollullos Par del Condado, en Huelva, explicó que las menciones en tono irónico hacia su equipo empiezan a ser algo recurrente. "Otra vez salimos en este tipo de comentarios...", dice la publicación. Al mismo tiempo, en el post de la red social X, invitan a ver al quipo del Grupo 10 de Tercera Federación competir: "Si más de uno pasara por el Eloy Ávila seguro que se sorprendería de nuestro nivel y nuestra afición".

Por último, para dejar claro que la publicación retrata una situación divertida, más allá de cualquier enfado hacia el club o su entrenador, aseguran que animan al conjunto blanquillo para que logre la permanencia en Segunda División. "Podéis estar tranquilos que vamos a seguir apoyando al Real Zaragoza para que mantengan la categoría", afirman.