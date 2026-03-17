El CTA lo hace oficial: el árbitro del VAR en el Real Zaragoza-Almería acertó al llamar a Palencia Caballero

La victoria del Real Zaragoza el pasado sábado ante el Almería en el Ibercaja Estadio tuvo un protagonista cada vez más habitual. El árbitro del VAR tuvo que corregir hasta dos decisiones clave que, de ser ratificadas, hubieran perjudicado al conjunto blanquillo. El más grave de ellos, fue la validación del primer tanto zaragocista, de la mano de Rober González, que no con la mano, como inicialmente creyó el árbitro de campo, Palencia Caballero.

Tras invalidar la que fue una gran acción del mediocentro ofensivo, el colegiado recibió la segunda llamada de su asistente a los mandos del videoarbitraje, quien le pidió que acudiera a la pantalla para ver la acción y comprobara que el balón golpea en el muslo del jugador, en lugar de en el brazo. Sin embargo, antes de eso, el VAR ya había tenido que hacer acto de presencia para corregir una decisión de Palencia Caballero que el Zaragoza podría haber pagado muy cara.

Nada más cumplirse el tiempo reglamentario de la primera parte, y con un añadido de 10 minutos todavía por jugarse, un disparo de Léo Baptistao desde la frontal del área impactó en el brazo de Keidi Bare, que se encontraba con la extremidad apoyada sobre el césped y levantándose del suelo. El árbitro pitó la pena máxima de inmediato y varios jugadores se abalanzaron sobre él para protestar y justificar la acción.

El juego se detiene en el Ibercaja Estadio por una incidencia en la grada. / Jaime Galindo

Fue entonces cuando el VAR hizo acto de presencia por primera vez en el encuentro. Al igual que como ocurriría más tarde, Palencia Caballero fue a revisarlo a la pantalla situada entre banquillos y, tras analizarla en varias tomas, cambió de opinión. Al parecer, una decisión acertada, tal y como opina su propio colectivo, que ha validado la actuación de ambos en el partido del sábado en el Ibercaja Estadio.

Este martes, el Tiempo de Revisión del Comité Técnico de Árbitros (CTA), el programa en el que valoran diferentes acciones polémicas después de cada jornada, dan por bueno el cambio de parecer tras ver detenidamente la acción. "El árbitro señala penalti por entender que hay movimiento adicional, pero el VAR recomienda revisión porque aprecia que el defensor eleva el brazo apoyado en un gesto instintivo", explica la aragonesa Marta Frías.

El programa, que se encuentra en el canal de YouTube de la RFEF, la árbitra valora como lógica la actuación resultante. "El árbitro, al ver el monitor en el OFR (On Field Review; revisión sobre el césped), anula el penalti y reanuda con balón a tierra. Para el CTA, la llamada del VAR es correcta, ya que la mano es consecuencia natural del movimiento y no punible, por lo que el árbitro acierta cambiando de decisión y cancelando el penalti", concluye el análisis de la acción.