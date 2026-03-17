Francho, capitán del Real Zaragoza, lleva casi cuatro meses jugando con el menisco roto

El estreno de Francho Serrano, de 24 años, como primer capitán del Real Zaragoza está siendo especialmente duro. La crítica situación del equipo, inmerso durante la práctica totalidad del curso en posiciones de descenso, la crisis institucional y la amenaza de la salida, por primera vez en 80 años, del fútbol profesional están provocando un descomunal desgaste en el canterano, que no ha podido tener una papeleta más difícil en su primera campaña luciendo galones de mando en el equipo de su vida y que se ha visto acentuado, además, por una lesión que le viene martirizando desde hace tiempo.

En concreto, a partir de aquel 30 de noviembre del año pasado, cuando acabó el partido ante el Leganés en el Ibercaja Estadio (3-2) con un gran dolor en su rodilla derecha. La inflamación en la articulación no presagiaba nada bueno, pero el capitán, todo compromiso y sacrificio y fundamental entonces para Rubén Sellés, siguió adelante. Una punción para rebajar la inflamación le permitió jugar la siguiente jornada en Málaga (1-1), pero el dolor aumentaba. Una resonancia desveló una rotura horizontal degenerativa del menisco externo de su rodilla derecha como consecuencia del desgaste acumulado. Contra su voluntad y la del cuerpo técnico, el parte médico obligaba a parar.

El aragonés sufre una rotura horizontal degenerativa del menisco externo de su rodilla derecha

Francho no jugó en casa contra el Cádiz (1-2) aunque estuvo en el banquillo e, incluso, salió a calentar durante la segunda parte, pero ya no viajó a Burgos la semana siguiente en la única ocasión en la que el capitán, el que más minutos (2.376) ha jugado hasta ahora de toda la plantilla, no ha formado parte de la convocatoria en toda la temporada.

Las dos semanas sin competir aportaron descanso a su maltrecha rodilla. Un tratamiento conservador, con la administración de corticoides, adoptado de común acuerdo con el club le permitiría seguir compitiendo a corto plazo, pero con el riesgo de que la lesión empeorara y la obligación de reducir las cargas en los entrenamientos a medio y largo plazo. Pero el compromiso del jugador para ayudar en la situación más delicada en la historia de la entidad despejaron cualquier duda acerca de una decisión que el canterano tenía tomada: seguir adelante.

Pilar básico

Así, Francho acumula ya casi cuatro meses jugando con el menisco roto. Y el zaragozano está decidido a continuar arriesgando hasta final de temporada y mantenerse al mando de un equipo que ha resucitado desde la llegada al banquillo de David Navarro, que también considera indiscutible a Francho Serrano. De hecho, el capitán es pieza clave en el centro del campo, su sitio natural y donde al fin se ha asentado tras haber pasado por el interior, los laterales e incluso la mediapunta con los otros dos técnicos previos a la llegada de Navarro.

Será a final de temporada, con la esperanza de haber logrado esquivar el descenso a Primera RFEF, cuando Francho parará. Una vez concluido el curso, otra resonancia evaluará el estado de su lesión y determinará el tratamiento más adecuado, si bien la opción de pasar por el quirófano para ser sometido a una intervención quirúrgica destinada a suturar parcialmente el menisco dañado asoma como una posibilidad cierta. La otra sería recurrir a un tratamiento más conservador, pero, de momento, Francho, el capitán del Zaragoza sigue en primera línea en la lucha por la vida del equipo aragonés.