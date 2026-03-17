La gesta del Córdoba que dibuja el camino del Real Zaragoza: "Fue una cuestión de confianza y de creer"

Tomó las riendas David Navarro del Real Zaragoza en lugar de Sellés hace dos semanas, con el equipo a ocho puntos de la permanencia y asomando la jornada 29 en Cádiz en el calendario, con 14 citas entonces por delante y un escenario de tremenda dificultad que se ha aliviado con dos triunfos, aunque aún queda reto por hacer. Con todo, el entrenador zaragozano y sus futbolistas se pueden, y se deben, mirar en el espejo del Córdoba, que en la 17-18 firmó una gesta todavía mayor si cabe, porque tuvieron que recortar más distancia.

Llegó José Ramón Sandoval a ese equipo, donde Luis Oliver era el director deportivo, en la jornada 27, con 16 choques por delante y con solo 19 puntos en la tabla, a 11 de la permanencia que marcaba el Almería, para firmar una salvación histórica con 32 puntos de 48 posibles, con diez victorias, dos empates y cuatro derrotas como extraordinario balance, unos números de ascenso directo en ese tramo liguero.

Sandoval y el exzaragocista José Manuel Fernández, capitán de aquel Córdoba, relatan esa permanencia de los andaluces, que tiene similitudes en el grado de dificultad y en el escenario global con la gesta zaragocista y dan las claves de la misma, teniendo en cuenta que David Navarro ya ha dado algunos de esos pasos que Sandoval recorrió en el cuadro andaluz. Allí llegó tras Luis Carrión, Juan Merino y Jorge Romero, tres técnicos, los mismos que han precedido a Navarro en este curso en el conjunto blanquillo, ya que por el Zaragoza desfilaron antes Gabi, Larraz y Sellés.

Sandoval: "Tratamos de dibujar soluciones en grupo, de hacer que todos se sintieran importantes, de buscar la cohesión y lo positivo, lo bueno que se había hecho en esa temporada, focalizando más en eso para que vieran que era posible»

«Lo fundamental es limpiar la cabeza del futbolista, darles confianza para intentar que recuperen la versión que han dado en otros momentos, porque el estado emocional es básico. El fútbol siempre pasa por una buena gestión de grupo en ese aspecto. Siempre digo que un equipo que se cae físicamente es porque lo ha hecho antes mentalmente y, si de cabeza va bien, los esfuerzos se multiplican», asegura Sandoval, ahora sin equipo y que aterrizó en un grupo al que planteó «metas cortas, porque tras tres entrenadores que han pasado antes no puedes ir de otra manera, ya que corres el riesgo de que te vean como otro vendehumos. Tratamos de dibujar soluciones en grupo, de hacer que todos se sintieran importantes, de buscar la cohesión y lo positivo, lo bueno que se había hecho en esa temporada, focalizando más en eso para que vieran que era posible», comenta como primera receta el entrenador madrileño.

Los jugadores del Córdoba celebran la permanencia en el Nuevo Arcángel tras ganar al Sporting. / Sánchez Moreno-Manuel Murillo / Diario Córdoba

Grupos de 5 partidos

«Hicimos grupos de cinco partidos y planteamos objetivos para ellos, en hacer en cada uno 8 o 9 puntos. En la primera tanda y tras perder el primero (Granada) ganamos los cuatro siguientes y ya hicimos +3, pero en el segundo grupo no llegamos a ese objetivo y en el tercero volvimos a superarlo. La idea es que el futbolista sienta que puede fallar, que no crea que una derrota acaba con todo. No hay que plantear los partidos como una final sino que cada encuentro es otra competición», incide Sandoval.

También habla del clic al que aludió varias veces Navarro antes de jugar con el Almería. A largo plazo, Sandoval dibujó un escenario de llegar vivos a las dos últimas jornadas y el Córdoba logró la salvación dependiendo de sí mismo ante el Sporting en el Nuevo Arcángel en el epílogo liguero para celebrar la permanencia en un estadio abarrotado.

Sandoval: «Inculcar el sentido de pertenencia es básico, la idea de salvar una reputación de una ciudad y de un club históricos, apelar al sentimiento, al corazón, a la sinergia con la afición"

Aplicó también el madrileño una medicina que ya ha hecho David Navarro, porque «inculcar el sentido de pertenencia es básico, la idea de salvar una reputación de una ciudad y de un club históricos, apelar al sentimiento, al corazón, a la sinergia con la afición. Una reacción así tiene que ir acompañada de la grada, generar esa unión que haga al equipo casi invencible en casa. En Córdoba se agotaban las entradas los martes para los partidos y en Zaragoza ya se vio ese ambiente el sábado ante el Almería», remata Sandoval, que logró cohesionar un vestuario en el que José Fernández era el capitán y en el que había otros exzaragocistas como Narváez o Jaime Romero, además de jugadores como Javi Galán, Sergi Guardiola, Edu Ramos, Aguza, Javi Lara, Alejandro Alfaro o José Antonio Reyes. Y también estaba un jovencísimo Sebas Moyano, entonces a caballo entre el filial y el primer equipo.

Fernández: «El futbolista sabe su rol y no se le olvida jugar, entonces lo fundamental es el estado anímico y creo que David Navarro también lo está haciendo, apelando al corazón, al hogar del estadio"

José Manuel Fernández fue clave en esa reacción, ya que el lateral cordobés, que militó tres años en el Zaragoza, entre 2012 y 2015, había regresado al Córdoba y era uno de los pesos pesados del vestuario: «Lo que cambió fue sobre todo el estado anímico, es la tecla que tocó el míster, veníamos de estar desahuciados, con una dinámica muy mala y demasiado larga», asevera el defensa, ya retirado y que hace sus pinitos de entrenador en la CD Apademar, dirigiendo a su hijo, de nueve años, pero lateral zurdo y no diestro como fue él.

Noticias relacionadas

Fernández: «Sé que la afición del Zaragoza es capaz de hacerlo porque lo he vivido como jugador allí y veo al equipo en la dinámica para salir. Da toda la impresión de haber tocado esa tecla, ojalá sea así»

«El futbolista sabe su rol y no se le olvida jugar, entonces lo fundamental es el estado anímico y creo que David también lo está haciendo, apelando al corazón, al hogar del estadio. Fue una cuestión de confianza y de creer, no solo los jugadores, también la afición porque la gente se enganchó y eso solo se saca estando todos juntos, remando en la misma dirección todos: club, seguidores y plantilla», recalca Fernández, que no duda de ese empuje de la grada blanquilla: «Sé que la afición del Zaragoza es capaz de hacerlo porque lo he vivido como jugador allí y veo al equipo en la dinámica para salir. Da toda la impresión de haber tocado esa tecla, ojalá sea así».