Kodro e Insua, con reparto de cargas, fuera del grupo en el entrenamiento del Real Zaragoza
Ambos se quedan en la Ciudad Deportiva mientras que Bakis, con permiso, tampoco se ejercita en una sesión completada en el Ibercaja Estadio
Las ausencias de Kenan Kodro y Pablo Insua es la principal novedad del primer entrenamiento de la semana del Real Zaragoza tras las dos jornadas de descanso concedidas por el cuerpo técnico.
Ambos jugadores no acudieron al Ibercaja Estadio y se quedaron en las instalaciones de la Ciudad Deportiva para realizar trabajo individualizado en una medida adoptada, según el club, por reparto de cargas.
Tanto Insua como Kodro arrastran molestias físicas que, en el caso del delantero, llegaron incluso a poner en peligro su participación en el encuentro del pasado sábado ante el Almería, si bien el compromiso de ambos para sacar al equipo de la crítica situación actual les llevó a levantar el pulgar para ponerse a disposición de David Navarro.
Tampoco estuvo en el estadio modular Sinan Bakis que, con permiso del club, se ausentó para resolver asuntos burocráticos, mientras que los lesionados Guti, Tachi, Valery, Paulino y El Yamiq continúan con sus respectivos procesos de recuperación.
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