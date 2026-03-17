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Lalo cierra el fichaje del atacante Jaume Jardí por el Real Zaragoza para las tres próximas temporadas

El jugador del Nástic es el primer refuerzo para el curso 2026-2027 del director deportivo tras apenas dos semanas en el cargo

Jardí, durante un partido con el Nástic.

Jardí, durante un partido con el Nástic. / SPORT

Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

El atacante catalán del Nástic, Jaume Jardí es el primer fichaje del Real Zaragoza para la próxima temporada. La adquisición del jugador, que cumplirá 24 años en abril, está cerrada, según fuentes de la negociación consultadas por este diario, a través de un contrato por tres años.

Jardí, que lleva once tantos y dos asistencias en el Nástic este curso, cumple su tercera campaña en el club tarraconense, donde es un pilar fundamental. Se trata de un futbolista zurdo, con mucha calidad en sus botas y que ha llamado ya la atención de muchos equipos. En las dos temporadas anteriores en el cuadro tarraconense había firmado cinco y siete dianas, respectivamente.

En enero hubo una oferta del Uniao Leiria, de la Segunda portuguesa, que el Nástic ni contempló al tener contrato hasta junio con la entidad, a la que llegó en 2023 procedente del Real Madrid, si bien su formación fue en la cantera del Barcelona.

El Nástic poseía el 50% de sus derechos económicos y el otro 50% es del Madrid, ya que fue el acuerdo de traspaso a coste cero que se fijó en 2023 cuando llegó a su actual equipo. Jardí, que fue internacional sub-18, ha rechazado la oferta de renovación del Nástic para aceptar la propuesta de Lalo Arantegui, que, apenas dos semanas después de que su regreso a la dirección deportiva se hiciera oficial, ya ha cerrado su primer fichaje.

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El aragonés, de hecho, ya advirtió en su presentación que "trabajo en los dos escenarios. Mi responsabilidad es mirar a medio y largo plazo. Nos valen jugadores de inferior categoría tanto en Segunda como Primera RFEF. Veo una plantilla que ha demostrado en fases que sabe competir y tiene un bloqueo. Están mentalizados del tipo de partido del viernes. Preparo el presente y futuro”, indicó el director deportivo del Real Zaragoza, cuyo interés por Jardí fe avanzado por El Mundo Deportivo.

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