La sal en la herida de Rubén Sellés, la habilidad de David Navarro y la energía única del zaragocismo

El Real Zaragoza acababa de perder contra el Burgos por 0-1. Era la segunda derrota consecutiva y el undécimo partido sin ganar en doce jornadas. El equipo se había precipitado hacia el fondo de la clasificación y la zona de la permanencia se había alejado hasta los ocho puntos, una distancia enorme con solo 14 encuentros por disputarse. Únicamente el 14% de los equipos que habían atravesado una situación así en la historia habían logrado salvar el pescuezo.

A la salida del Ibercaja Estadio, con los ánimos enardecidos, el enfado a flor de piel y la crispación en máximos de la temporada, un numeroso grupo de aficionados protagonizó varios momentos de máxima tensión con la salida del autobús del Real Zaragoza, que sufrió la rotura de unas lunas y fue despedido con todo tipo de improperios. El cordón umbilical entre la afición y el equipo estaba seriamente dañado.

De nada habían servido las peticiones de Rubén Sellés al zaragocismo, completamente erráticas en sus formas y puestas en evidencia con la manera, el fondo y el estilo utilizado posteriormente por David Navarro para reclamar lo mismo. En el plazo de dos semanas, con un encuentro como visitante por el medio, el Iberchapa o el modular, como el aragonés se atrevió a llamarlo públicamente para evidenciar la magnitud del problema y buscar un remedio, pasó de ser un campo de batalla en contra a un arma poderosa a favor.

Un aficionado del Real Zaragoza, en la grada del Ibercaja Estadio. / JAIME GALINDO

Por primera vez en toda la temporada, el Ibercaja Estadio rugió como si fuera una mini Romareda y fue un factor muy importante en la suma que dio el resultado final de la victoria. La comunión del equipo con la grada tras el tanto de Dani Gómez y la escenificación del final del encuentro han de ser dos escudos protectores importantes en lo que queda de temporada: en esta tarea tan compleja de soñar con la permanecia hay varios encuentros de gran relevancia que todavía han de disputarse en Zaragoza.

Navarro ha tenido mucho que ver en la reconstrucción del hilo emocional entre el equipo y la afición. Su discurso ha sido certero y ha sabido dirigir sus palabras con habilidad hacia la fibra más sensible del aficionado: su mensaje ha llegado porque es verdadero y entiende cómo es la ciudad. A ello se han sumado otros dos factores imprescindibles: la actitud positiva de los jugadores ante el cambio de entrenador y los dos triunfos, la pértiga que permite elevar la dimensión del salto.

Por el Ibercaja aún han de desfilar el Racing de Santander, el Mirandés, el Ceuta, el Granada, el Sporting y el Málaga. 18 puntos capitales para hacer la permanencia posible. Jugando 16.000 contra once será más factible obrar el milagro.