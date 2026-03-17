Yeremay vuelve a entrenar con el Dépor pero es seria duda para el partido ante el Real Zaragoza

La gran amenaza del Deportivo asoma ya con el grupo y amenaza con llegar a tiempo al partido que medirá el sábado al conjunto gallego con el Real Zaragoza en Riazor. Yeremay Hernández, que arrastra una pubalgia que le ha privado de jugar en los tres últimos encuentros del Dépor, se reincorporó con sus compañeros para realizar, este martes, gran parte del entrenamiento, si bien su presencia frente a los aragoneses está en duda.

La dolencia del canario viene de lejos, requiere tacto y no suele tener un proceso de recuperación excesivamente lineal, si bien su regreso con el grupo le otorga opciones de participar en un encuentro que el Dépor afrontará desde la segunda plaza de la clasificación tras su victoria en el descuento el pasado fin de semana en Ceuta. Allí marcó Altimira, que ha dado un paso adelante ante las importantes ausencias de Yeremay y de Mella, quien ya está en Madrid para que sea evaluada su rodilla hoy miércoles por el doctor Manuel Leyes y decidir el tratamiento oportuno. Pasar por quirófano es un escenario plausible para acometer la lesión de rodilla que el canterano sufrió ante el Granada.

Si Mella es baja segura ante el Zaragoza, también Miguel Loureiro podría serlo. El defensa sufre un esguince de tobillo después del fuerte golpe que se llevó en el Alfonso Murube de Ceuta que le llevó a ser sustituido al descanso. Este martes, el central cercedense realizó tareas personalizadas sin integrarse en la dinámica de Antonio Hidalgo, por lo que también es, al menos, seria duda para el sábado, ya que debe bajar el ritmo ante la inflamación, pero su dolencia es de menor recorrido que la de Yeremay, al que el Deportivo echa de menos. En todo caso, sin el canario, la escuadra de Hidalgo ha conseguido sacar adelante sus partidos a domicilio ante Real Sociedad B (2-3) y Ceuta (1-2), aunque se vio sorprendido en Riazor por el Granada (0-2).

Si, finalmente, el talentoso atacante (considerado, seguramente, el mejor jugador de la categoría) no puede ser de la partida el sábado ante el Zaragoza, Hidalgo se quedará sin la pareja que sentenció el choque frente a los aragoneses de la primera vuelta, cuando Yeremay culminó con una genial asistencia de tacón una galopada en la que ganó la partida a Álex Gomes para entregar en bandeja el tanto a Mella, que firmó el 0-2 definitivo.