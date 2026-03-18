Hugo Pinilla, jugador del Real Zaragoza: "Yo quiero estar toda la vida aquí, para mí es un sueño cumplido"

Hugo Pinilla es y será zaragocista, o por lo menos así lo ha expresado el joven canterano del conjunto blanquillo, que asegura que está cumpliendo un sueño y quiere que dure el máximo de años posible. El jugador acumula ya dos titularidades consecutivas y apunta a repetirla este sábado en Riazor. “Para mí es una ilusión. Yo entré en alevín, este es mi décimo año y quiero estar toda la vida aquí. Para mí es un sueño cumplido”, ha afirmado el jugador este miércoles en rueda de prensa.

Pinilla ha irrumpido en la dinámica del primer equipo pasando por un complejo carrusel de emociones. Nada más comenzar el mes fallecía su madre. Y, hace una semana, el club anunciaba que prorrogaba su compromiso hasta 2030. “Tanto la noticia tan dura que tuve como la renovación, y las dos titularidades, han sido dos novedades bastante grandes en mi vida”, comenta.

Pese a ello, el futbolista trata de concentrarse al máximo durante los partidos y los entrenamientos. “Obviamente, fue un duro palo, como ya he dicho durante estos días, pero intento, cuando estoy en el terreno de juego, evadirme de eso y dar el 100%, porque al final tenemos más compañeros, una afición y hay que ser unos grandes profesionales para poder sacar la situación adelante”, añade sobre su compromiso con la salvación.

Hugo Pinilla es sustituido en el partido ante el Almería en el Ibercaja Estadio / Jaime Galindo

Su mensaje sobre la permanencia es tajante: “Estamos a cuatro y quedan 36 puntos, o sea, claro que se puede”. Para ello, será fundamental que el Real Zaragoza pueda mantener el nivel que ha demostrado en las dos últimas jornadas. “Si jugamos como estas semanas con el gran nivel futbolístico que hay y la confianza con la que estamos ahora después de estas dos victorias, se puede sin ningún tipo de duda”, señala Pinilla.

El canterano todavía no alcanza la veintena de edad. Aun así, asume su reciente protagonismo en el equipo con naturalidad desde sus primeras conversaciones con David Navarro: “Yo trabajo para eso, para ser titular. No puede ser una noticia que te venga así de improviso, porque tienes que trabajar y estar preparado para eso”, remarca. Además, explica que se ha sentido arropado desde el reciente cambio de caras en la parcela deportiva. “Tanto Lalo como David desde el primer día me han dado su máximo apoyo, tanto con las dos titularidades como con la renovación”.

Lo que hacía si no jugaba era llegar el lunes y entrenar con los que no habían jugado del primer equipo al máximo. Y así todas las semanas para ver si a la siguiente podía tener una oportunidad. Somos el Zaragoza y aquí nadie regala nada Hugo Pinilla — Jugador del Real Zaragoza

Sin embargo, Hugo Pinilla lleva mucho más de dos semanas trabajando duro para llegar a la élite. El canterano, durante varios meses, ha estado en dinámica del primer equipo pero sin gozar de minutos en Segunda División y sin la posibilidad de tenerlos en el filial. “Como todo chaval de 19 años, quiero jugar siempre. Lo que hacía si no jugaba era llegar el lunes y entrenar con los que no habían jugado del primer equipo al máximo. Y así todas las semanas para ver si a la siguiente podía tener una oportunidad. Somos el Zaragoza y aquí nadie regala nada”, asegura.

Una de las claves en su evolución ha sido la confianza que David Navarro le ha dado desde su llegada a los banquillos. “Él lo que me pide es que tenga total libertad, que pida el balón, que me acerque a zonas para estar en contacto con él. Mi juego se basa en eso, en sentirme cómodo con el balón y él me aporta total confianza y libertad para ser clave con esos pases y asociaciones en última línea y, sobre todo, también que ayude defensivamente”.

El Real Zaragoza- Almería se detiene por una incidencia en la grada del Ibercaja Estadio. / Jaime Galindo

Y no solo el canterano se ha visto reforzado con este mensaje coral, sino que todo el grupo ha encontrado asilo en el mensaje del entrenador. “David, aparte del tema táctico y futbolístico, nos aporta una gran tranquilidad. Cada entrenamiento hay una charla que nos motiva, nos da palabras de agradecimiento acerca del esfuerzo que hacemos durante los entrenos, y eso se ha visto reflejado en los últimos partidos, la actitud con la que el equipo ha salido y ha demostrado tener esa personalidad y ese gran nivel con el que podemos luchar contra cualquier rival de la Liga”, subraya.

En este sentido, indica Pinilla que el vestuario está unido. “Tengo una gran relación con todos, es un gran grupo. Pese la difícil situación que hemos vivido durante este año, nadie me ha dicho nada, siempre me han apoyado”. Además, señala algunas figuras de la plantilla que le han ayudado a integrarse: “Sebas o Kenan me dan muchos consejos, hablo mucho con ellos. También el capi, Francho. Keidi es un gran referente para mí, siempre me ha apoyado desde el primer día”.

Por último, también valorado la importancia que tiene para él la figura de su padre, exjugador también del filial del Real Zaragoza. “Ha sido mi máximo apoyo durante todos estos años. Él no llegó al primer equipo, pero ha vivido muchas más cosas, ya no solo en el fútbol, sino durante toda su vida, por eso hay que escucharlo. La persona que soy en parte gracias a él”, reconoce Pinilla.