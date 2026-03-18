Así juega Jaume Jardí, el fichaje del Real Zaragoza para la próxima temporada: talento puro y zancada en ataque

Jaume Jardí (23 años) será jugador blanquillo el curso que viene. Lalo Arantegui, con poco más de dos semanas al frente de la dirección deportiva del Real Zaragoza en su segunda etapa en el club, ya ha movido ficha en la confección de la plantilla del año que viene. Mientras otros hubieran aguardado al desenlace de un año convulso en la capital aragonesa, Lalo, sin conocer aún si el equipo logrará mantener la categoría, se ha lanzado sin contemplaciones al mercado y ha vuelto con un diamante en bruto en el bolsillo.

Jaume Jardí, durante un partido con la camiseta del Racing de Ferrol. / FFB Reus

El jugador catalán, que milita este año en el Nástic de Tarragona, es una joya que ha estado bajo la atenta mirada de muchos equipos, dado que acaba contrato este verano. El Real Zaragoza se hace así con un refuerzo muy valioso para una situación como la que atraviesa el equipo. Jardí destaca en primera instancia por el talento puro: un jugador de muchísima calidad. Una incorporación que sería incontestable en caso de que el equipo acabe descendiendo a Primera RFEF y, al mismo tiempo, un futbolista con mucha proyección que podría destacar incluso en Segunda División si se logra la permanencia.

Y no solo en nivel futbolístico se cubre las espaldas el conjunto blanquillo, también en polivalencia. Jardí es un atacante zurdo que acostumbra a jugar por la derecha, a pierna cambiada. Sin embargo, el catalán puede ocupar las tres posiciones de la línea ofensiva, resaltando, sobre todo, en los puestos exteriores. En este sentido, no es la velocidad punta como tal lo que destaca en él, sino su potente zancada. Jaume es un jugador con muy buen físico, que combina un juego estético y un gran desborde con, además, capacidad de asociación por dentro.

No obstante, sobresale, como todo gran atacante, por su talento para la finalización. Así, en la actual temporada, el extremo ha anotado 11 goles en 27 partidos de Liga en el Grupo 2 de Primera Federación. Se trata de un jugador que necesita de un gran club para continuar su proyección y subsanar así las carencias típicas de un futbolista con sus condiciones: frialdad e intermitencia.

Su etapa de formación también lo sitúa como una gran promesa. Con 14 años, Jardí llegó procedente de la cantera del Reus a La Masía. En la escuela de fútbol base del FC Barcelona se mantuvo desde cadetes hasta su último año de juveniles, cuando hizo su siguiente gran movimiento. En verano de 2021, el futbolista fichó por el Real Madrid Castilla, donde jugó una temporada antes de partir en forma de cesión al año siguiente al Racing de Ferrol. Después de completar un curso en el conjunto gallego, el Nástic de Tarragona se fijó en él para la campaña 23-24.