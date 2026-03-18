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Kodro e Insua vuelven al grupo en el Real Zaragoza y Yeremay sigue "progresando" en el Deportivo

El delantero y el central estarán disponibles el sábado y el canario sigue siendo duda en el cuadro gallego

Kodro sonríe durante un entrenamiento del Real Zaragoza.

Kodro sonríe durante un entrenamiento del Real Zaragoza. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

Como estaba previsto, Kenan Kodro y Pablo Insua se incorporaron este miércoles al grupo tras haber estado ausentes en el entrenamiento del martes, cuando fueron sometidos a un trabajo individualizado correspondiente a reparto de cargas.

De este modo, tanto el central como el delantero, con molestias físicas, apuntan a llegar sin problemas al partido del sábado del Real Zaragoza ante el Deportivo en Riazor.

Del mismo modo, Bakis también se ejercitó con normalidad tras haber estado ausente el día anterior con permiso del club para resolver asuntos burocráticos. Los lesionados Tachi, El Yamiq, Guti y Valery seguirán siendo baja.

En el Dépor, Yeremay sigue «progresando», según el club, y ayer también participó en el entrenamiento del cuadro gallego, si bien sigue siendo duda para el encuentro frente a los aragoneses. El que no estará, casi con total seguridad, será Loureiro, que volvió a ejercitarse en solitario para tratar el esguince de tobillo sufrido en el último partido, disputado en Ceuta.

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Mella, que fue operado este miércoles de la rodilla, se perderá el resto de la temporada.

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