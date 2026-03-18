Lalo Arantegui, director deportivo del Real Zaragoza: "Si seguimos en Segunda me gustaría que David Navarro continuara"

Lleva aquí dos semanas y le ha cundido: el equipo renace, un fichaje ya cerrado, Pinilla renovado...

Parece que ha sido más tiempo, pero es verdad que han sido solo dos semanas y, encima, en la situación en la que estamos, de máxima intensidad. No puedo decir que los días tengan más de 24 horas, pero lo parece.

¿Llegó a pensar que no volvía?

En el momento que me llaman hubo dudas más por mi parte. Sé lo que supone y la situación porque yo la vivo y he ido al campo todos los días. Pero ahí está el reto también, en que dentro de un año podamos decir: ‘estábamos en esta situación y mira cómo estamos ahora’.

La incorporación de David Navarro y Néstor Pérez al cuerpo técnico del primer equipo ha salido, de momento, muy bien.

Creo que gran parte de la dirección de un club de fútbol depende del cuerpo técnico y, en este caso, hemos acertado.

¿Por qué David?

El boceto estaba claro. Tanto acerca de quién podía venir como de quién no podía dirigirlo porque se trataba de rendimiento inmediato y no había tiempo de adaptación. Tenía que venir una persona que conociera la plantilla, la ciudad y el club y, en ese sentido, David ha sido muy bien acogido por la plantilla. Necesitábamos a alguien que se subiera a un tren en marcha a la máxima velocidad y David lo ha hecho.

¿Qué habría pasado con él si se hubiese perdido en Cádiz?

Bueno, mi responsabilidad es estar preparado en todos los escenarios, de la misma manera que estaré el año que viene en todos los posibles. Pero también sabía que David tiene un toque que le hacía falta al equipo y por qué no, antes que otra opción, se merecía esa oportunidad. Como todo en el fútbol, las oportunidades hay que cogerlas y aprovecharlas y David la está aprovechando.

Lalo, antes de la entrevista, en su despacho de la Ciudad Deportiva. / MIGUEL ANGEL GRACIA

¿Le ha sorprendido el cambio tan drástico del equipo en cjuanto a mentalidad, carácter y personalidad?

No me ha sorprendido porque lo estoy viendo en el día a día. Todos somos conscientes de la oportunidad que tenemos. Veo a todo el club muy expectante y muy ilusionado en estos momentos pero estamos todavía en la mitad del camino. Nos queda un mundo para salvar la categoría

¿Cómo fue el proceso de cerrar una agencia de representación en tiempo récord? ¿Tenía claras las elecciones antes de tomar posesión?

Tenía una idea. El proceso antes de incorporarme fue durísimo, porque fue una decisión muy personal y de la que forman parte muchas personas con las que yo tenía un vínculo muy estrecho. La decisión incluía romper un proyecto y dar un paso que no era fácil, porque yo vivía de otra manera a la que lo estoy haciendo desde hace dos semanas. Pero una vez que pude resolver eso, sabía que había que venir al 200% por la situación en la que estábamos.

¿Tenía una espina clavada tras su destitución en su primera etapa en el club?

Pesó. Fue una etapa en la que estábamos preparando el playoff contra el Elche y por la mañana entrenábamos con el primer equipo y por la tarde lo hacían a escondidas aquí en la Ciudad Deportiva cinco jugadores que estaban firmados la temporada siguiente, entre los que estaban Chavarría, Jair, Vuckic o Bermejo. Era muy complicado porque la sensación que había es que no íbamos a subir por todo lo que había ocurrido, teníamos un jugador con el covid (Puado), Luis Suárez no estaba y veníamos con un estado anímico que lo sientes y te percatas de la temperatura del equipo.

¿Pero entendió su despido?

Nosotros estábamos jugando playoff y había equipos que llevaban dos semanas de pretemporada de la temporada siguiente. Tuvimos que dar dos semanas de parón a esos jugadores y el que viniera afrontaba una moneda al aire. Si ganábamos en la jornada 3, que era nuestro primer partido, la gente se podía venir arriba, pero si no... Luego vino un cambio de entrenador que yo no quería, pero no podíamos dar continuidad a una temporada en la que estábamos con el ascenso en la mano y lo perdimos, con lo cual mi salida estuvo bien hecha. El club necesitaba en aquel momento un cambio, habíamos hecho el de entrenador y mis fuerzas estaban totalmente agotadas. Así que la espina clavada la seguía teniendo. De hecho, yo no trabajé en ningún otro sitio que no sea el Real Zaragoza ni he tenido una pasión por volver a trabajar como director deportivo en otro club.

Pudo hacerlo. Ofertas tuvo.

Sí, tuve la oportunidad, pero no me vi con la fuerza o la ilusión de disfrutar del trabajo como disfruté aquí y me inicié en otro proyecto y ya está. Ahora sé lo que supone el reto y que hay que estar al 400% y, sobre todo, salvar semana tras semana las finales que tenemos.

En su presentación dijo que venía en el peor momento de la historia del club, pero a un Zaragoza mucho más potente que el que usted vivió, con mucho más límite salarial. ¿En este Zaragoza, con muchas más posibilidades, también su trabajo se va a poder lucir mucho más?

Sí, porque cuantos más medios tienes, a priori mejores plantillas puedes preparar o tienes más recursos. No es que yo esté en contra de vender si el futbolista quiere salir, lo que estoy en contra es de mantener a un jugador en contra de su voluntad cuando, por mucho que nosotros pensemos, y lo somos, que somos un club muy importante, estamos en Segunda División. Hay muchas veces que por nuestros jugadores llegan ofertas de Primera y proyectos muy potentes. Por eso, combinar esas cosas es complicado porque al final está la voluntad del jugador y una economía que a cualquier club del mundo siempre le viene bien, tengamos más potencial, como tenemos ahora, o cuando no lo teníamos. Sí que me encuentro muchos más recursos, eso ya lo siento en dos semanas, tanto en el caso de que estemos, por desgracia, en otra categoría y lo sentiré si estamos en Segunda, y voy a tener las herramientas suficientes para pelear.

"Sí que me encuentro muchos más recursos, eso ya lo siento en dos semanas, tanto en el caso de que estemos, por desgracia, en otra categoría y lo sentiré si estamos en Segunda, y voy a tener las herramientas suficientes para pelear"

¿Se arrepiente de algo? ¿Qué ha aprendido de todo aquello?

En alguna toma de decisiones podía haber sido más calmado. A lo mejor, en configuraciones de plantilla, en toma de decisiones con entrenadores, evidentemente el paso del tiempo te hace ver las cosas con otra perspectiva. Hubiera tenido otra pausa, hubiera elegido otros entrenadores. De hecho, ahora para esa elección estoy seguro de que no repetiré los mismos errores. Y en el trato. Tengo más años y no le doy la importancia a cosas que le daba antes, empezando por mi relación con los medios de comunicación. Supongo que te lo da la edad y la toma de decisiones, la experiencia te hace pensar ahora de otra manera.

"En alguna toma de decisiones podía haber sido más calmado. A lo mejor, en configuraciones de plantilla, en toma de decisiones con entrenadores, evidentemente el paso del tiempo te hace ver las cosas con otra perspectiva. Hubiera tenido otra pausa, hubiera elegido otros entrenadores"

El equipo sí daba para algo más que para ser colista, ¿no?

Sí, no tengo duda. No hay plantilla para estar donde se está, pero muchas veces en el fútbol empiezas a analizar, y esto le ocurre todos los años a un equipo o a dos que entran en barrena en situaciones de resultados negativos y es difícil sacarlos de ahí. Desde luego no había plantilla para estar donde estamos.

En ese doble escenario que desde el primer momento se ha impuesto, ¿trabaja ya en dos vías paralelas: una permanencia en Segunda y la otra en la otra categoría?

En el corto plazo, puedes estar pensando en jugadores que te valen para las dos categorías y que piensas que van a ser importantes en ambas. Independientemente de dónde estemos, van a ser dos proyectos de ascenso, eso sí. Más o menos sabéis cómo trabajo: a mí me encantaría que el primer día de pretemporada el 70, 80% del equipo esté disponible para el entrenador porque cuanto más equipo hagamos desde el principio, mejor.

"Independientemente de dónde estemos, van a ser dos proyectos de ascenso"

¿El entrenador que tiene en mente para la próxima temporada es el mismo en los dos escenarios?

No lo sé, porque hay muchas formas de hacer las cosas al final de temporada. A mí, lógicamente, me gustaría que, si estamos en Segunda División, continuara el actual cuerpo técnico. Creo que se lo habrá ganado y que habrá hecho un gran trabajo porque no era nada fácil conseguir el objetivo. Pero como vamos semana tras semana, no quiero que, si hay un resultado negativo, volvamos otra vez a ‘esto está perdido’. No. Es que la semana que viene vamos a tener otra oportunidad de estar, de reengancharnos, de salir. Ahora mismo, la situación es tan dramática que no podemos hacer planes.

¿Jaume Jardí es el primer fichaje?

Yo no puedo hablar de jugadores que no pertenecen al Real Zaragoza y seguro que van a venir buenos y él es un buen jugador, pero pertenece a otro club y tiene un objetivo muy complicado en estos momentos, igual que nosotros, y tiene que estar centrado allí hasta el final.

¿Está trabajando en renovaciones?

Me centro ahora en los canteranos. Quiero solucionar ese tema, sobre todo los que se acercan al primer equipo y otros que están próximos y que tienen que ser la base de los próximos años.

Hay casos muy claros, como Lucas Terrer; Barrachina o Alex Gómez, que se ha quedado ahí en una especie de limbo. De esos cuatro jugadores, ¿tiene en mente que estén en el primer equipo?

Ya no solo estos jugadores, hay más jugadores en el Deportivo Aragón que están en predisposición de estar en el primer equipo en un corto plazo. Sí, los nombres que están tocando el primer equipo son ellos y el mismo día que me incorporé trasladé a todos los interesados la voluntad por parte del club de renovar sus contratos. Estamos haciendo un esfuerzo con todos ellos en adaptar su estatus deportivo a la realidad de dentro de la primera plantilla del Real Zaragoza. Quiero ser comedido en lo que voy a decir porque estamos en un proceso de renovación en el que creo que el Real Zaragoza ha hecho todo lo que tiene y puede hacer para que estos chicos estén aquí.

¿Y si no es posible en algún caso?

Si no se puede cerrar un acuerdo, pues creo que tienen contrato todos con más temporadas y estarán con nosotros igual, pero al final en el Real Zaragoza también tiene que estar el jugador que quieren estar. Yo no soy partidario de tener futbolistas en contra de su voluntad aquí, si la oferta económica que le llega al Real Zaragoza está dentro de los valores que nosotros estimamos. Creo que sería contraproducente para el jugador, para nosotros y para el rendimiento deportivo que tiene quedarse aquí. No quiero que estén pensando en qué hubiera sido si yo estuviera jugando en otro proyecto.

¿Se ha encontrado el club peor de lo que imaginaba? ¿Qué planes tiene con la Ciudad Deportiva?

Primero, que llegue un director de cantera, trabajar codo con codo con él porque va a tener mucha autonomía para configurar su equipo de trabajo e implementar su propio ideario. A partir de ahí, yo sí que me puedo ocupar en el corto plazo de lo que es el Aragón y Juvenil A, pero es fundamental para nosotros la incorporación del director de cantera.

«No voy al palco, cuando voy a los partidos me gusta ser un poco energúmeno»

¿Ismael Arilla es el elegido?

No puedo hablar de personas que no están aquí, pero le aseguro que habrá un director de cantera en un espacio de tiempo breve. Si no es un nombre será otro.

En su anterior etapa, el Zaragoza traspasó a jugadores por valor superior a 25 millones, la mayoría canteranos, y se rechazaron ofertas que habrían supuesto una cifra mayor. ¿Cree que ahora hará falta seguir con ese tipo de ventas?

Yo me siento orgulloso de que al final ellos estén jugando en la élite, por desgracia para nosotros. Y por eso digo que nosotros tenemos que ser no una plataforma para que los jugadores lleguen a la élite, sino para jugar en la élite nosotros, aunque es verdad que yo soy partidario de que llega un punto en el que tampoco podemos cortar la trayectoria de los jugadores. Nosotros los formamos para ser jugadores del primer equipo. Cuando ya lo son y no podemos acompañarles más en el rendimiento deportivo, llega un momento en el que hay que encontrar un punto intermedio a nivel económico para que ellos evolucionen y que el día de mañana puedan pensar, cuando su carrera esté en otro punto, que volver a Zaragoza es su mejor opción para ellos.

En caso de permanencia, ¿la revolución en la plantilla será amplia?

No me lo he planteado. Sí que hay algunos que terminan contrato y no hemos abordado nada con nadie, pero ahora son todos importantes . Veo al grupo muy metido, los que juegan y los que no juegan, sabiendo la situación en la que estamos y que necesitamos todos de todos. A lo mejor hay alguno que no ha tenido participación hasta ahora y te marca el gol de la permanencia, con lo cual ahora mismo son todos importantes y no nos planteamos nada porque ni hemos iniciado ningún proceso ni de renovación. Cada semana es una final para nosotros y eso es lo único que nos preocupa.

"En caso de descenso sería una plantilla prácticamente en blanco"

Y en caso de descenso ¿habría muchos contratos no asumibles?

En un caso de descenso sería una plantilla prácticamente en blanco. Quitando a esos jugadores canteranos, prácticamente ningún jugador tiene contrato con el Real Zaragoza.

El director deportivo, durante la entrevista. / MIGUEL ANGEL GRACIA

¿El plan es hacer una plantilla con jugadores de la casa más futbolistas diferenciales?

Sí, me gustaría que una base sea de jugador de la casa, tener paciencia con él, ir fabricando el jugador y el resto, en la medida en que veamos que hay jugadores de la casa que no están preparados para el primer equipo en alguna posición determinante, ir al mercado. Pero si nosotros fabricamos buenos jugadores, la prioridad tiene que ser configurar plantillas con jugadores de la casa y donde no estén preparados firmar jugadores fuera. Ahora mismo no quiero decir que el Real Zaragoza va a estar compuesto por 14 jugadores canteranos porque no va a ser así el caso, ojalá, pero en el corto plazo no lo veo posible.

¿Qué le dice la gente por la calle? El aplauso hacia su vuelta al club ha sido unánime.

A mí siempre me han transmitido, también cuando estaba antes, mucho calor. El aficionado del Zaragoza es muy caliente con su equipo, suele ser gente que lo lleva dentro generación tras generación y siempre me han transmitido mucho cariño. Aún no he tenido mucho contacto con la calle porque no me ha dado tiempo. Yo no me pongo en el palco porque me gusta ser un poco energúmeno cuando voy a los partidos y lo veo fuera y sentí que la gente disfrutó y que el jugador sintió el calor del campo, lo que fue un factor también diferencial respecto a otros partidos. Ahora la gente entona el “sí se puede”, y de verdad lo cree. Semana tras semana tenemos que seguir pensando así porque esto se va a hacer largo, hasta la última jornada y ojalá sea así, lo firmo.

Igual que hay un aplauso unánime hacia su llegada, hay una situación de conflicto entre la afición y la propiedad del club. ¿Le preocupa?

Es difícil. Lo de la propiedad... puedes manifestar el desencanto, es lógico, con la clasificación. Creo que el futbolista se abstrajo bien de esa situación y lo demostró en el campo. Creo también que la gente es lícito que no esté contenta con la situación deportiva del equipo y creo que el club lo asume. Tenemos que estar en las duras y las maduras, toca agachar las orejas y seguir trabajando.

¿Cree que se debería aumentar el sentimiento de arraigo?

Yo no soy nadie, mi interlocutor es Juan (Forcén) y Jorge Mas. Para mí es muchísimo más que suficiente. Debato prácticamente todos los días con mi director general y con Juan, mi día a día no ha variado y prefiero que sea así porque mi día a día debe ser otro, es estar atendiendo 24-7 aquí.

"Con Fran Gracia, Néstor Pérez, la incorporación de Quique García y la de otro miembro destinado al scouting que llegará el 1 de julio, formaremos una dirección deportiva profesional del Real Zaragoza y de cuya configuración estoy muy orgulloso"

¿Le gustaría que hubiera una persona para dirigirse de manera habitual a la afición, una figura necesaria y cercana?

Son decisiones más de Consejo de Administración. En mi anterior etapa también me tocó salir, en el 99% de las veces de manera voluntaria, pero porque creía que había que saber cómo estaba el ambiente, qué es lo que decía, y muchas veces me pasaba de frenado o me quemaba. Eso es otra de las cosas que no haría. Ya no saldría una vez al mes a dar explicaciones.

¿Qué queda de aquel Lalo de la anterior etapa y qué ha cambiado?

Hay una parte que es la misma persona y hay otra que no. He aprendido a ver el fútbol desde otro prisma y eso me ha ayudado mucho a mejorar como profesional dentro del fútbol. Creo que tengo un denominador común para todo lo que haga en esta vida, que es la pasión. Yo sin pasión no puedo funcionar. Soy extremadamente optimista en todo lo que hago. Para mí en la dirección deportiva la anticipación es un factor positivo si tienes las ideas claras, pero la pasión va a ser el denominador común y disfrutar, porque yo de mi trabajo disfruto mucho. Es verdad que hay cosas que no volveré a hacer y que debo tener más pausa en otras y ser más comedido, pero la pasión va a ser el denominador común para todo. Soy una persona que mira atrás porque trata de aprender y reconozco mis errores. Sé cuando he hecho mal las cosas y me apoyo, sobre todo, en un equipo de trabajo y hemos creado uno, para mí, sensacional. Con Fran Gracia, Néstor Pérez (si no está en el cuerpo técnico en la 26-27), la incorporación de Quique García y la de otro miembro destinado al scouting que llegará el 1 de julio, formaremos una dirección deportiva profesional del Real Zaragoza y de cuya configuración estoy muy orgulloso.

"Hay cosas que no volveré a hacer y que debo tener más pausa en otras y ser más comedido, pero la pasión va a ser el denominador común para todo"

¿Qué peso tiene el Atlético de Madrid en el día a día del Zaragoza?

Con sinceridad, mi interlocutor es Juan Forcén y Jorge Mas y a mí, a día de hoy, todavía no he hablado con nadie del Atlético de Madrid.

¿Si me imagino el ascenso durante mi mandato? Me tienen que recoger de la UVI móvil de un infarto. Pero primero vamos a salvarnos"

¿Se imagina lograr el ascenso a Primera con usted en la dirección deportiva?

Buah. Me tienen que recoger de la UVI móvil de un infarto. Pero primero vamos a salvarnos. Hablar de eso ahora es como un sueño, evidentemente, pero tenemos uno en el corto plazo, que es Deportivo La Coruña, Racing de Santander y, pase lo que pase, que la semana que viene en casa se convierta en un partido similar al de Almería, donde sobre todo los jugadores vayan con la excitación con la que fueron, que se les veía con la ilusión, con la pasión al partido y que es la única receta que vamos a tener de aquí a final de temporada para ganar partidos.