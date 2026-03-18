Quique García, nuevo miembro de la dirección deportiva del Real Zaragoza

Quique García es el nuevo integrante de la dirección deportiva del Real Zaragoza. El aragonés firma para las próximas cuatro temporadas tras aceptar la propuesta de Lalo Arantegui, lo que le lleva a dejar la dirección deportiva de la UD Logroñés, que está luchando por ascender a Primera RFEF.

De hecho, García ya se ha despedido de la entidad riojana en una emotiva rueda de prensa en la que admite que no podía dejar escapar la oferta del Zaragoza (aunque no ha nombrado al club aragonés): "Hace unos diez días recibo una llamada y una propuesta de un club para mí muy importante, no solo por el nombre, sino a nivel sentimental. Tras un mar de dudas, he valorado todo con mi familia, con mi gente y con el club, y tomo la decisión de aceptar esa propuesta», ha dicho García, que asegura que se trata de una decisión "no solo deportiva, es una decisión emocional, sentimental y familiar y me permitirá pasar más tiempo con la gente que quiero".

De este modo, García se incorpora a una dirección deportiva liderada por Lalo, con Fran Gracia y Néstor Pérez (actual segundo entrenador del primer equipo) en la secretaría técnica.

El aragonés comenzó en los juveniles de la SD Huesca, desde donde pasó al Almudévar y al Sabiñánigo, en Tercera. Pasó a la dirección deportiva del Utebo y de ahí al Teruel, donde sustituyó al propio Fran Gracia, que no será el último en llegar a una dirección deportiva zaragocista aún pendiente de más incorporaciones, todas ellas de gente de la tierra.