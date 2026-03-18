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El Real Zaragoza celebra sus 94 años de vida: ¿reconoces a todos los jugadores de la felicitación?

La entidad ha elaborado un collage con jugadores y entrenadores destacados de toda su trayectoria

El cartel elaborado por el Real Zaragoza.

El cartel elaborado por el Real Zaragoza. / X REAL ZARAGOZA

Raquel Machín

Zaragoza

El Real Zaragoza está de celebración. Este 18 de marzo se cumplen 94 años de su nacimiento oficial con la fusión entre Iberia y Zaragoza CD, entre avispas y tomates, en una nueva entidad más fuerte que tomara el testigo de todos los equipos que había tenido la ciudad desde que el fútbol llegara a principios del Siglo XX y que adoptó los colores de la Federación Aragonesa de Fútbol, blanco y azul.

94 años llenos de éxitos, títulos, grandes jugadores y también momentos más complicados, aunque ninguno como el actual con trece temporadas consecutivas en Segunda División y más cerca del descenso a Primera RFEF que nunca, si bien el equipo parece haber cambiado ahora su dinámica negativa. En estos 94 años ha llenado sus vitrinas con seis Copas del Rey (1964,1966, 1986, 1994, 2001 y 2004) en once finales, la Copa de Ferias de 1964, la Recopa de 1994 y la Supercopa de 2004, su último logro.

Con motivo de la efeméride, el club ha elaborado un collage que ha publicado en sus redes sociales en el que aparecen hasta 56 protagonistas de estos 94 años de historia en torno a un 94 gigante y el escudo del león. En su mayoría jugadores, hay también varios técnicos y algunos que han ocupado las dos facetas en diferentes momentos de su trayectoria.

El cartel elaborado por el Real Zaragoza.

El cartel elaborado por el Real Zaragoza. / X REAL ZARAGOZA

Estos son los protagonistas del cartel, de arriba abajo:

Pichi Alonso

Luis Belló

Manolo González

Severino Reija

Víctor Fernández

Juan Señor

Luciano Martín Galletti

Marcelino Martínez Cao

Carlos Lapetra

Juan Manuel Villa

Lobo Diarte

Jesús García Sanjuán

Andoni Cedrún

Juan Seminario

Miguel Pardeza

Xavi Aguado

Darcy Silveira, Canario

Luis Costa

Alberto Barbas

Paquete Higuera

Nayim

Alberto Belsué

Luis Cid Carriega

Luis Carlos Cuartero

Gustavo Poyet

Gabi Milito

José Luis Violeta

Alberto Zapater

Joaquín Murillo

Juanito Ruiz

Ewerthon

David Villa

Diego Milito

Víctor Muñoz

Rubén Gracia, Cani

Fernando Cáceres

Felipe Ocampos

Ángel Lafita

Leo Ponzio

Savio Bortolini

Cristian Álvarez

Pablo García Castany

Eleuterio Santos

Helder Postiga

Chucho Solana

Francho Serrano

Juan Eduardo Esnáider

Rubén Sosa

Enrique Yarza

Manolo Nieves

Juan Casuco

Nino Arrúa

Santi Aragón

César Láinez

Enrique Yarza

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