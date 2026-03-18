REAL ZARAGOZA
El Real Zaragoza celebra sus 94 años de vida: ¿reconoces a todos los jugadores de la felicitación?
La entidad ha elaborado un collage con jugadores y entrenadores destacados de toda su trayectoria
El Real Zaragoza está de celebración. Este 18 de marzo se cumplen 94 años de su nacimiento oficial con la fusión entre Iberia y Zaragoza CD, entre avispas y tomates, en una nueva entidad más fuerte que tomara el testigo de todos los equipos que había tenido la ciudad desde que el fútbol llegara a principios del Siglo XX y que adoptó los colores de la Federación Aragonesa de Fútbol, blanco y azul.
94 años llenos de éxitos, títulos, grandes jugadores y también momentos más complicados, aunque ninguno como el actual con trece temporadas consecutivas en Segunda División y más cerca del descenso a Primera RFEF que nunca, si bien el equipo parece haber cambiado ahora su dinámica negativa. En estos 94 años ha llenado sus vitrinas con seis Copas del Rey (1964,1966, 1986, 1994, 2001 y 2004) en once finales, la Copa de Ferias de 1964, la Recopa de 1994 y la Supercopa de 2004, su último logro.
Con motivo de la efeméride, el club ha elaborado un collage que ha publicado en sus redes sociales en el que aparecen hasta 56 protagonistas de estos 94 años de historia en torno a un 94 gigante y el escudo del león. En su mayoría jugadores, hay también varios técnicos y algunos que han ocupado las dos facetas en diferentes momentos de su trayectoria.
Estos son los protagonistas del cartel, de arriba abajo:
Pichi Alonso
Luis Belló
Manolo González
Severino Reija
Víctor Fernández
Juan Señor
Luciano Martín Galletti
Marcelino Martínez Cao
Carlos Lapetra
Juan Manuel Villa
Lobo Diarte
Jesús García Sanjuán
Andoni Cedrún
Juan Seminario
Miguel Pardeza
Xavi Aguado
Darcy Silveira, Canario
Luis Costa
Alberto Barbas
Paquete Higuera
Nayim
Alberto Belsué
Luis Cid Carriega
Luis Carlos Cuartero
Gustavo Poyet
Gabi Milito
José Luis Violeta
Alberto Zapater
Joaquín Murillo
Juanito Ruiz
Ewerthon
David Villa
Diego Milito
Víctor Muñoz
Rubén Gracia, Cani
Fernando Cáceres
Felipe Ocampos
Ángel Lafita
Leo Ponzio
Savio Bortolini
Cristian Álvarez
Pablo García Castany
Eleuterio Santos
Helder Postiga
Chucho Solana
Francho Serrano
Juan Eduardo Esnáider
Rubén Sosa
Enrique Yarza
Manolo Nieves
Juan Casuco
Nino Arrúa
Santi Aragón
César Láinez
Enrique Yarza
Savo Milosevic
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