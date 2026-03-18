Oficial: El Yamiq, campeón de la Copa África con Marruecos tras la polémica decisión de la CAF de quitarle el título a Senegal

El jugador del Real Zaragoza, Jawad El Yamiq, se ha coronado como campeón de la Copa África dos meses después. La Confederación Africana hizo ayer oficial que le quita el título de ganador del campeonato a Senegal y se lo otorga a la selección de Marruecos tras una decisión insólita que marca un antes y un después en el fútbol internacional.

Cabe recordar que el conjunto senegalés abandonó el campo por unos minutos después de que se pitase un penalti en su contra en el tiempo de descuento. Tras unas largas negociones con el capitán Sadio Mané, los jugadores decidieron volver al terreno de juego para contemplar el lanzamiento desde el punto de penalti que le hubiese dado el título de campeón a Marruecos. Sin embargo, esta gran oportunidad de gol fue desperdiciada por Brahim Díaz al jugarse una fallida panenka que terminó en el pecho del guardameta Mendy. Ya en la prórroga Senegal se impuso gracias a un gol de Pape Gueye.

"El Comité de Apelaciones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha decidido, en aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (CAN), declarar que la selección nacional de Senegal ha perdido por incomparecencia la final de la Copa Africana de Naciones CAF TotalEnergies Marruecos 2025 (“el Partido”), siendo ratificado el resultado con un marcador de 3-0 a favor de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF)", reza el comunicado de la CAF.

El penalti de Brahim, parado por Mendy. / Youssef Loulidi / AP

En la misiva más larga, publicada en la página web de la Confederación, se explica que se "considera que el comportamiento del equipo de Senegal se enmarca dentro del ámbito de aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones", mismos que sancionan al equipo que abandona el césped, a pesar de haber regresado minutos más tarde y acceder luego a jugar la prórroga.

"La protesta presentada por la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) se considera fundada. Se constata que la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), mediante el comportamiento de su equipo, ha infringido el artículo 82 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones y se declara que la selección de Senegal ha perdido este partido, cuyo resultado se registra con un marcador de 3-0 a favor de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF)", continúa el comunicado, que a su vez aclara que "se rechazan todas las demás solicitudes o conclusiones".

Segunda Copa África

De esta forma, Jawad El Yamiq que llegó como refuerzo estelar del Real Zaragoza en este pasado mercado de invierno, logra su segundo título internacional a su palmarés tras haberse coronado como campeón de África en 2018. El Yamiq solamente jugó la prórroga de la final de la Copa África entre Senegal y Marruecos después de entrar en el último minuto para sustituir a Masina. Además, el zaragocista también tuvo minutos en el partido inaugural frente a Comoras y en la segunda jornada contra Mali.

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El Yamiq, en un entrenamiento con el Real Zaragoza / PABLO IBÁÑEZ

La decisión de la CAF también favorece al exzaragocista Bono, un clásico de la portería de Marruecos en los últimos años. La derrota en la final de la Copa África provocó una crisis futbolística en Marruecos que incluso hizo dimitir a Walid Regragui a tan solo tres meses del Mundial.