El análisis del Real Zaragoza: mejor con dos cañones en ataque

Ha tenido pocas dudas David Navarro en que el Real Zaragoza tiene que jugar con dos puntas natos, más allá de que sea su sistema más de cabecera el 4-4-2, y que esos dos delanteros tienen que ser Dani Gómez y Kenan Kodro, aunque eso lleve a esperar hasta última hora al ariete bosnio la semana pasada, antes del duelo ante el Almería, donde jugó mermado por unas molestias. Entre el propio Kenan, Pichichi del equipo con siete dianas (otra más en Copa), y Dani Gómez, que suma 5 en Liga, anotan casi la mitad (el 46%) de los goles del pírrico ataque zaragocista, ya que con 26 tantos es el peor de la categoría de plata.

Es obvio que ambos son los dos jugadores con más gol del equipo, pero solo han coincidido en el once en cuatro jornadas, las dos con David Navarro, traducidas en victorias, ante Cádiz y Almería, y dos más con Gabi, el empate ante el Albacete y la derrota en Ceuta. Y es que Sellés condenó al ostracismo en la titularidad y con pocos minutos globales al ariete madrileño hasta acabar el mercado invernal, una decisión incomprensible ya que el jugador acabó por no marcharse. "Los datos están ahí, la ratio de minutos-goles es alta. El porqué no han jugado juntos antes lo desconozco. Con los 5 cambios puedes gestionar el partidoy que haya un plan B, pero ambos funcionan bien, es una pareja sólida, de nivel alto para la competición", decía hace una semana David Navarro sobre la sociedad que forman ambos delanteros, en la que Kenan es más referencia y Dani aprovecha más su movilidad y su capacidad para los desmarques.

Los doce goles en Liga de ambos

Kenan ha sumado las siete dianas, con tres ante el Racing y una frente al Almería, Leganés, Las Palmas y Cádiz, además de la cita copera en Mutilva, mientras que Dani Gómez empezó la temporada siendo el máximo goleador, con sus tantos al Castellón y al Cádiz, pero su ostracismo con Sellés le tuvo muchas semanas sin anotar hasta que lo hizo en La Rosaleda ante el Málaga de penalti para en las últimas citas hacerlo en Andorra y frente al Almería.

Kenan Kodro, tras anotar en Cádiz. / Carlos Gil-Roig

Las victorias frente a Huesca, Eibar y Leganés llegaron Kodro y Soberón y las dos con David Navarro con el bosnio y Dani Gómez. Solo los triunfos ante el Mirandés y Santander no se dieron con dupla ofensiva

Y, más allá de esa pareja que forman ambos arietes, también los datos dejan claro que el Zaragoza vive más cerca de las victorias cuando juega con dos puntas, lo que solo ha sucedido en 14 de las 30 citas ligueras disputadas. De hecho, cinco de las siete victorias del equipo fueron jugando con una dupla en ataque, las tres de la racha triunfal con Sellés, con botines consecutivos frente a Huesca, Eibar y Leganés, ya que en esos partidos Kodro y Soberón formaron frente de vanguardia, en una pareja que se repitió también en el final de la primera vuelta, cuando mejor versión ofreció el equipo, mientras que a esas tres victorias hay que añadir las dos de David Navarro en estas dos semanas apostando por el ariete bosnio, cedido por el Ferencváros, y por Dani Gómez, que estuvo cerca de marcharse en enero.

Los otros dos triunfos en los que no hubo dupla de cañones fueron ante el Racing, donde Kodro fue la punta de lanza y Toni Moya en el enganche, en un plan de Sellés que salió bien ese partido, muy específico por la capacidad asociativa del enemigo en zonas de ataque, y nunca más volvió a funcionar, y en Vitoria ante el Mirandés, con Guti por detrás de Dani Gómez.

Dani Gómez lanza un beso a la cámara tras marcar en Málaga. / CARLOS GIL-ROIG

Dani fue el ariete de referencia para Gabi, ya que en las nueve jornadas que estuvo el técnico madrileño en el banquillo lo dispuso en ocho como titular, en todas menos en Castellón, donde jugó Bazdar y en solitario en ese partido. De esas ocho citas con el madrileño, solo en tres jugó con dos delanteros (Albacete, Ceuta y Andorra, esta juntando a Dani con Soberón), para que ante la Cultural y en el único partido de Larraz la dupla escogida fuera el madrileño con Bazdar.

Sellés se inventó primero a Guti de mediapunta, entendió que el camino era jugar con dos arriba hasta que en Santander la apuesta fue Toni Moya de enlace para que en los últimos partidos Francho también ocupara esa demarcación. De hecho, las bajas ante el Eibar tras el mercado de enero pusieron a Cuenca de referencia para que en los últimos encuentros con Sellés fuera Dani Gómez la punta de lanza, indultado ya una vez que no se dio su salida.

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Navarro, sin embargo, ha tenido muy clara la apuesta desde el principio, dos delanteros, simplificar todo con el 4-4-2 y según avance el partido la opción de jugar con 4-2-3-1 con Rober de enganche, variación táctica que fue decisiva ante el Almería. Pero, de partida, con dos arriba y el Zaragoza vive mucho más cerca de las victorias, pegado a ellas de hecho, en estos dos partidos.