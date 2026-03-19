Insua, central del Real Zaragoza: "Nunca viví una situación y una temporada tan complicadas"

Regresa Pablo Insua a Riazor con la camiseta del Real Zaragoza y como líder indiscutible de un eje de la defensa con mucha inestabilidad en este curso de tantos momentos delicados y ahora con el sabor de las dos victorias recientes con David Navarro en el banquillo. “Nunca había vivido una situación como esta, una temporada tan complicada como la actual pero bueno, al final el fútbol es así, lo ves en ti, lo ves en otros compañeros, en otros clubes y bueno, también el hecho de llevar tantas temporadas en el fútbol profesional, te hace afrontar los partidos de otra manera”, asegura en una entrevista en la Opinión de La Coruña el central gallego criado en la cantera del Deportivo y a la que entró en alevines y con el que llegó a debutar en el primer equipo, para salir en 2015 rumbo al Leganés para no volver: "Me hubiera encantado ser un jugador de un solo equipo en el Dépor. Para mí, en el fútbol, lo fue todo, es el equipo de mi vida",

"Veníamos de un último mes muy complicado. Estas dos victorias te hacen ver las cosas desde otra perspectiva. Y también es la sensación que tenemos nosotros mismos en los partidos de vernos capaces de competir, de ganar, incluso contra los equipos fuertes de la categoría"

Su presente sin embargo es el Zaragoza, donde tiene contrato hasta junio después de llegar el verano pasado y donde busca una remontada que lleve al equipo fuera del descenso y a la permanencia. “Estamos tratando de dar la cara y de luchar hasta el final. La situación que tenemos es mala, pero bueno, estas dos victorias nos dan mucha confianza, mucho ánimo para afrontar estas últimas doce jornadas. La verdad es que nos vinieron muy bien”, asevera el defensa, que tiene claro que esos dos triunfos han arrojado un poco más de luz. “Desde luego, veníamos de un último mes muy complicado y te hacen ver las cosas desde otra perspectiva. Y también es la sensación que tenemos nosotros mismos en los partidos de vernos capaces de competir, de ganar, incluso contra los equipos fuertes de la categoría, pues siempre te refuerza mucho, en eso ha sido muy positivo”, añade el central.

“David vino con una energía nueva, con un entorno muy motivador, que la verdad nos limpió en ese sentido un poco las mentes. Y llega el primer día y que también logres una victoria, pues siempre te refuerza todo mucho más"

Tiene claro Insua cuál ha sido el factor clave que ha traído la llegada de David Navarro al banquillo hace dos semanas, con las victorias ante el Cádiz y el Almería tras su llegada, porque “vino con una energía nueva, con un entorno muy motivador, que la verdad nos limpió en ese sentido un poco las mentes. Y, además, llega el primer día y que también logres una victoria, pues siempre te refuerza todo mucho más. Estamos sintiéndonos muy a gusto con esta nueva idea y el equipo ahora mismo está en un buen momento”.

La veteranía en el grupo

Insua, con 14 temporadas en el fútbol profesional, asume el papel de líder en el vestuario donde “somos tres o cuatro así más mayorcitos que estamos ahí tratando de poner nuestro granito de arena. Hay mucha gente joven, también de la casa, que al final pues es casi imposible para ellos evadirse de la situación. Tratamos también de ayudarles y nosotros también en el propio campo tratar de poner nuestra veteranía al servicio del equipo y ayudar en lo que podamos”, declara Insua, que ha pasado por clubs como el deportivo, el Sporting y el Granada donde hay que convivir con esa presión: “Tienes que saber llevarlo, con naturalidad, con tranquilidad, porque es la manera de estar al 100% para los partidos.

"El Zaragoza llega a Riazor muy reforzado, con más energía quizás. Nos estamos buscando con un bloque sólido, unido, que está trabajando muy bien los partidos, y eso es la idea que queremos seguir el sábado"

Sobre el Zaragoza que acude a visitar al Deportivo, Insua avisa de que “muy reforzado, con más energía quizás. Nos estamos buscando con un bloque sólido, unido, que está trabajando muy bien los partidos, y eso es la idea que queremos seguir el sábado en Riazor”. Será su segunda vez como visitante en su casa, en el estadio que le vio asaltar el fútbol profesional y confirmar que la cantera blanquiazul debía tener espacio en el Deportivo. Su etapa, sin embargo, se cortó tras dos años, otras dos cesiones en el Leganés, y una salida a Alemania, al Schalke, de mal recuerdo, para después regresar a España y pasar por el Huesca, el Leganés, el Spoting y el Granada antes de recalar en el Zaragoza el verano pasado tras rescindir en el conjunto nazarí.

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Un partido especial

“Está claro que es un partido especial, pero una vez empieza, yo me centro en lo que tengo que hacer, en hacerlo lo mejor posible. Cuando estás ahí ya no importa quien sea tu rival. Tu mente está trabajando en hacer lo correcto”, espeta Insua, que revela que pudo volver al Deportivo en la 19-20, cuando estaba en el Huesca, pero Míchel, técnico del equipo oscense, no quiso y que elogia a Yeremay, “un jugador muy determinante” y al Deportivo: “Lo veo bien. Sé que la gente es muy exigente, pero el Dépor lleva toda la temporada ahí. Tuvo mejores momentos, otros peores, pero a lo largo de la temporada se ha mantenido regularmente en esa zona. Tiene individualidades muy determinantes que le hacen mantenerse ahí arriba", dice sobre el actual segundo clasificado.