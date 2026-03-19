Jorge Mas asistirá a 'The Forum' en el Metropolitano como dueño del Inter Miami

El Atlético de Madrid y Apollo Sports Capital, su nuevo máximo accionista, anunciaron este jueves la celebración de 'The Forum', un encuentro que congregará el próximo 23 de abril en el estadio Riyadh Air Metropolitano "a líderes de empresas referentes a nivel mundial" bajo el concepto de 'líderes que inspiran el mundo'. Y entre ellos estará Jorge Mas, en este caso como propietario del Inter Miami, según dicta el anuncio del evento.

Y esto teniendo en cuenta que es presidente del Real Zaragoza, además de uno de sus accionistas, que no el principal, y que acudirá a la casa del equipo rojiblanco, club fuertemente ligado al conjunto zaragocista en sus sociedades, a través de Pablo Jiménez de Parga, secretario del consejo rojiblanco, y el Fondo Ares Management, presente tanto en el Atlético como el Zaragoza, desde el desembarco de la actual propiedad, Real Z LLC en la entidad zaragocista.

Entre las personas que ya han confirmado su presencia figuran, según el club, y además de Jorge Mas, Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA; Javier Tebas, presidente de LaLiga; Nasser Al-Khelaïfi, presidente de 'European Football Clubs (EFC)' y del Paris Saint-Germain; y Tony Douglas, CEO de Riyadh Air, además de cargos institucionales, como José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.

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“Es un orgullo que la casa de todos los atléticos se convierta en un punto de encuentro para los líderes internacionales del deporte, ocio y entretenimiento, tres sectores que están difuminando sus fronteras para seguir mejorando la experiencia de millones de aficionados en todo el mundo”, explicó Miguel Ángel Gil, consejero delegado del Atlético de Madrid, según el comunicado publicado este jueves por la entidad rojiblanca.