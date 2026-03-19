Kodro e Insua entrenan de nuevo con normalidad en el Real Zaragoza y estarán en Riazor

Kodro e Insua volvieron a entrenar este jueves con normalidad, esta vez en la Ciudad Deportiva, y estarán en Riazor para el partido de este sábado frente al Deportivo de La Coruña.

Tanto el atacante como el central no se ejercitaron con el grupo en el primer entrenamiento de la semana por reparto de cargas, pero el miércoles ya entrenaron con sus compañeros y este jueves también, por lo que podrán ser de la partida en tierras gallegas.

Bakis también trabajó con el grupo y podría regresar a la convocatoria, siempre y cuando David Navarro lo considere, y serán bajas seguras las conocidas de El Yamiq, Tachi, Guti y Valery.

Mientras tanto, en el Deportivo de La Coruña todas las miradas siguen puestas en Yeremay. El canario, la gran estrella del conjunto gallego y de LaLiga Hypermotion, arrastra una pubalgia, una lesión de recuperación y síntomas inciertos, y sigue trabajando en Abegondo e incrementando el ritmo, pero su concurso frente al Real Zaragoza sigue siendo una incógnita tras perderse los últimos tres partidos, uno de ellos por sanción. "Ya pudo hacer un poquito más", dijo el capitán Villares en rueda de prensa.

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Loureiro, con un esguince fuerte en el tobillo, es baja casi segura, mientras que David Mella fue operado de la rodilla en Madrid y tampoco podrá jugar. En el apartado de sanciones, Dani Barcia cumplirá ciclo de amonestaciones, por lo que Antonio Hidalgo pierde a dos de sus centrales más importantes para el compromiso frente al Real Zaragoza.