La promesa de un ex del Real Zaragoza si gana el Mundial: "Me beberé una copa, nunca he bebido alcohol"

Portugal es, sin duda, una de las selecciones favoritas a ganar el Mundial 2026. El exzaragocista Roberto Martínez está al frente del conjunto portugués, que sueña con levantar por primera vez el título de campeón del Mundo en la que todo indica será la última cita internacional de Cristiano Ronaldo. El seleccionador, que no sabe si continuará en el banquillo tras el Mundial, ha dado en las últimas horas una entrevista a varios medios del país vecino (TSF, Antena 1, Renascença e Observador) en la que ha hablado sobre toda la preparación para la cita en Estados Unidos, México y Cánada.

El entrenador de Balaguer quiere sumar un nuevo título con Portugal después de haber ganado el pasado verano la Nations League a su país natal, España. Su continuidad en el banquillo de Roberto Martínez pase lo que pase en el Mundial de Estados Unidos es la principal preocupación de los aficionados al fútbol en nuestro país vecino tras el interés de varios clubes como el Manchester United o el Ajax. "El futuro del seleccionador no es importante. Lo importante es el Mundial. Mi futuro puede esperar y se puede hablar después del Mundial. Es importante que la Federación, el Presidente y yo estamos alineados", analiza el catalán con contrato hasta después de la cita mundialista.

"Estoy orgulloso de ser seleccionador de Portugal. Es un momento muy importante, no solamente en mi carrera, sino en mi vida porque mi familia está encantada viviendo en Portugal. Tengo experiencia en el fútbol y ya no hay entrenadores continuistas. Ferguson, Wenger de estar 20 años en el mismo equipo ya son historia. La selección está creciendo, llega en un buen momento para el Mundial y después lo que pase conmigo es parte de un proceso", confiesa un Roberto Martínez que va a intentar convencer a la Federación Portuguesa de renovarle el contrato levantando por primera vez el título de campeón del mundo.

Roberto Martínez en una imagen de archivo / EFE/EPA/WILL OLIVER

"No hay una oportunidad mejor para demostrar tu trabajo que un Mundial. Lo importante ahora es preparar a los jugadores, hacer buenas elecciones. Estamos preparándonos para medirnos a nuestros rivales y todavía desconocemos al tercero. Quiero ayudar al jugador a mostrar su mejor nivel", cerró el seleccionador las preguntas sobre su futuro. Cabe recordar que Mourinho, actual entrenador del Benfica, era uno de los candidatos al banquillo de Portugal cuando todavía estaba en el Besiktas el pasado verano.

Portugal ha decidido montar su sede en Miami desde donde se desplazará hasta las otras sedes para jugar contra Colombia, Uzbekistán y otro rival que todavía no conoce y saldrá de Jamaica, Congo o Nueva Caledonia. La climatología extrema de algunos lugares de Estados Unidos y México es algo que le preocupa a Roberto Martínez tras recordar lo sucedido en el pasado Mundial de Clubes. "Es muy impredecible. Nunca se sabe la duración de la parada. Pueden ser treinta minutos, otros treinta y despùés es muy complicado volver a jugar con claridad táctica y la misma intensidad. Forma parte de la dificultad del Mundial", explica el seleccionador.

La influencia de la guerra en Irán

La guerra en Oriente Medio también es algo que va a influir directamente en el Mundial, donde no estará la selección de Irán que ya confirmó su ausencia. "Las guerras son momentos muy complicados y creo que es el momento de utilizar el fútbol y el Mundial para poder traer algo de felicidad", detalla un Roberto Martínez que ya estuvo presente en dos mundiales muy polémicos como el de Qatar y Rusia cuando era seleccionador de Bélgica.

Otra de las cuestiones que sobrevuela la cabeza del entrenador y toda Portugal es el estado de forma de Cristiano Ronaldo, al que solamente le falta un Mundial en su larguísimo palmarés. El futbolista del Al-Nassr está actualmente lesionado y se ha perdido los últimos partidos de su equipo por lo que será duda en la próxima convocatoria. El delantero busca alcanzar el gol número 1000 en su carrera deportiva. "Nunca trabajé con un jugador que, después de haber ganado todo, tenga la misma hambre de títulos", elogió el entrenador a su capitán.

Roberto Martínez saluda a Cristiano Ronaldo en un entrenamiento / EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES

Roberto Martínez también habló de la dificultad que ha tenido de encontrar un sustituto para Diogo Jota, tristemente fallecido en un accidente de tráfico el pasado verano en la provincia de Zamora. "Necesitamos un atacante más, que sea un jugador capaz de jugar en banda, entre líneas y consiga llegar al área y tener buena finalización". Rodrigo Mora, Ricardo Horta o Gonçalo Guedes son algunos de los jugadores que podrían entrar en la lista para el Mundial en el lugar del ex del Liverpool.

Una promesa para el Mundial

Por último, el seleccionador de Portugal confesó lo que haría si logra alzarse como campeón del Mundo en Estados Unidos. "Me bebería una copa de alcohol porque nunca he bebido. Tenemos muchos vinos en Portugal así que me bebería una buena copa".

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Cabe recordar que Roberto Martínez se formó en la cantera del Real Zaragoza con quien llegó a debutar en Primera División y fue uno de los primeros futbolistas en probar suerte en el fútbol inglés junto a Jesús Seba e Isidro Díaz. El propio Seba también forma parte de la selección portuguesa donde trabaja como la mano derecha de Roberto Martínez.