Lalo, director deportivo del Real Zaragoza: “No podemos tener un entrenador que diga ‘no quiero un chico de 20 años de la casa porque me tienes que traer otro’”

Lalo Arantegui tiene claro que el cuidado y la protección de la cantera ocupan un lugar preferencial en el proyecto que pretende instaurar en el Real Zaragoza, donde el éxodo de jugadores de la tierra se ha acelerado en los últimos años. “A veces también tienes que escuchar a tu entrenador si realmente hay un proyecto estable pero lógicamente no podemos tener un técnico que diga: ‘es que yo no quiero un chico de 19 o 20 años de la casa porque me tienes que traer uno’. Eso es relativamente fácil, ¿no? Ni a nivel económico ni a nivel de cultura nos podemos permitir eso”, advierte para subrayar el cambio que se avecina.

En todo caso, Lalo assume que "esto ocurre en el fútbol en todos los clubs, en todos los veranos hay decisiones que se toman que gustan más o menos", aunque admite que la salida, el pasado verano, de Marcos Luna (al que representaba) le dolió. "Me consta que Marcos estaría aquí y sería un jugador nuestro, pero el fútbol es así. Sí que fue una pérdida importante, pero ocurre todos los días y tampoco hay que darle más vueltas”.

Distinto es el caso de Adrián Liso, cedido con opción de compra al Getafe a cambio de la llegada de Gabi al banquillo zaragocista. “No podemos cortarle la trayectoria a según qué jugadores. Liso está jugando en Primera División, es internacional sub-21 y ha estado en una fase de la temporada siendo un jugador muy importante en Getafe. Creo que no tiene sentido, si la oferta económica cumplió con lo que pedía el Real Zaragoza, cortar la trayectoria a Liso” y asegura, en este sentido, que el Getafe todavía no ha dicho “nada” al club acerca de su intención de ejecutar la opción de compra por el extremo zaragozano.

En este sentido, el máximo responsable de la parcela deportiva del club reitera que la cantera es una parte esencial de su proyecto, hasta el punto de que “tenemos que crear una estructura en relación al jugador canterano que va por encima incluso del director deportivo. Es una idea de club, esté de entrenador quien esté, esté de director deportivo quien esté. Somos una ciudad de 800.000 habitantes, con un club profesional, con una historia detrás, y no me creo que todos los años no haya dos chicos preparados para dar el salto al primer equipo”, destaca en la entrevista concedida a este diario.

El caso es que el éxodo de canteranos se ha acentuado en los últimos años, algo que Lalo asume con resignación pero con el claro objetivo de que su proyecto contribuya a cambiar las tornas. “A Ramón (Lozano, exdirector de la cantera), que fue un profesional intachable y que trabajó 24 horas al día y con una idea, le tocó defender con muy pocas herramientas el éxodo de jugadores, porque eso ha ocurrido o va a ocurrir y seguirá ocurriendo a todos los clubs de España. A los grandes también les quitan jugadores y a los que son un poco medianos también. Y nosotros también firmamos jugadores de otros clubs, de convenidos y de donde podemos. Se trata de trabajar igual de bien que hasta ahora o mejor, preparar un proyecto en el medio y largo plazo con una serie de mejoras a nivel de Ciudad Deportiva u otras, no de infraestructura pero sí federativas que no se han hecho y que probablemente intentaremos acometer, para que el futbolista sienta que aquí va a evolucionar con nosotros”.