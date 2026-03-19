El Real Zaragoza presenta una camiseta retro ochentera azul que enamora a la afición

El Real Zaragoza, como el resto de 41 clubs de LaLiga, ha presentado este jueves en el marco de la Madrid Fashion Week la camiseta retro con la que competirá en la jornada 35 de Segunda, en su visita al Córdoba.

El club aragonés ha lanzado una camiseta ochentera, de color azul, con el escudo de aquella época y no el actual y sin publicidad. Así se comercializará, si bien en el Nuevo Arcángel sí que lucirán los logos de los patrocinadores habituales, además de otros detalles de los 80s que el club desvelará más adelante.

"Los colores azul y blanco son protagonistas de esta indumentaria, única e icónica, en la que resaltan los colores y textura del escudo zaragocista que se utilizaba en aquellos años. Azul y blanco, identitarios del Real Zaragoza desde 1932 y esencia original del zaragocismo con rúbrica en una estrofa de su himno, estos colores han teñido algunas de las equipaciones más emblemáticas de la historia zaragocista", explicó la entidad blanquilla.

"La camiseta elegida para esta ocasión tiene un claro aroma ‘ochentero’, caracterizado por el logo Originals de adidas, marca deportiva que ha diseñado esta prenda. Una elástica para el recuerdo y que está en la memoria del zaragocismo desde aquel 22 de abril de 1987, en la semifinal de la Recopa de Europa disputada en el Olympic Stadium de Ámsterdam frente a un Ajax que reunía a grandes jugadores como Frank Rijkaard o Marco Van Basten. El cuadro blanquillo, por su parte, estaba entonces capitaneado por Juan Señor, Andoni Cedrún ocupaba la portería y el mítico entrenador Luis Costa se sentaba en el banquillo", prosiguió la entidad.

La camiseta ya está a la venta tanto en la web oficial como en Fútbol Emotion y desde este mismo viernes se podrá comprar en tienda física. El precio es de 99,90 euros de adulto y de 74,99 para niño, si bien los socios tienen un 15% de descuento.

La equipación ha causado furor entre la afición zaragocista en redes sociales, que se ha mostrado entusiasmada con el diseño elegido, el detalle del escudo y el color, aunque ha habido también algunas críticas al elevado precio.

El Huesca vuelve 30 años atrás

La camiseta de la SD Huesca tampoco se queda atrás, tanto en aire retro como en preciosidad. Además, tiene un componente especial, ya que es un homenaje a aquel Huesca que puso los cimientos de lo que es hoy. En 1995, tras dos intentos fallidos, el club ascendió a Segunda B y la camiseta retro es la de la campaña 95-96, que terminó con una salvación al final.

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Fernando Arnedillo y Jaime Seoane, con la equipación retro de la temporada 95-96. / SD Huesca

"Para mirar a la temporada 1995/96, la SD Huesca ha contado con un testigo de excepción. Fernando Arnedillo, integrante de aquella plantilla en Segunda B y hoy pieza clave en la formación de la Cantera azulgrana, encarna el puente perfecto entre aquel fútbol y el actual. Desde que aquellos jugadores sudaran esta elástica, el club ha vivido una transformación radical. El Alcoraz, la ciudad y el propio fútbol han cambiado, llevando a la SD Huesca a competir en Primera División y a profesionalizarse hasta límites entonces inimaginables. Sin embargo, el lanzamiento de esta equipación busca recordar que los valores de esfuerzo, humildad y perseverancia permanecen intactos", explicó la entidad altoaragonesa.