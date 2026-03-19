El Real Zaragoza-Racing, a punto del lleno: no quedan entradas a diez días del partido y solo saldrán a la venta las cesiones de asiento
El Ibercaja Estadio apunta a superar la mejor entrada del curso, que fue de 16.096 espectadores contra el Leganés
Todavía no ha jugado el Real Zaragoza contra el Deportivo de La Coruña fuera de casa y la afición blanquilla casi ha agotado las entradas disponibles para el siguiente encuentro en casa frente al Racing de Santander. Con diez días todavía por delante y, antes de Riazor, estando a cuatro puntos de la permanencia.
El zaragocismo vuelve a demostrar que cree en la permanencia y sabe que es un pilar fundamental. No queda ya ninguna a la venta online, que suelen salir más de 1.000 debido al número de socios y la capacidad del Ibercaja Estadio y tan solo saldrán a la venta en los próximos días las cesiones de asiento, que suelen ser entre 500 y 700, dependiendo del partido.
Ante el Almería también se agotaron los billetes, pero no se llegó a la mejor entrada del curso (15.646), que fue frente al Leganés (16.096), 18 más que frente al Huesca. Ante el conjunto andaluz, el Ibercaja Estadio fue diferencial y el gran ambiente de fútbol apunta a repetirse contra el Racing saque el resultado que saque el Real Zaragoza frente al Deportivo.
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