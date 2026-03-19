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El Real Zaragoza-Racing, a punto del lleno: no quedan entradas a diez días del partido y solo saldrán a la venta las cesiones de asiento

El Ibercaja Estadio apunta a superar la mejor entrada del curso, que fue de 16.096 espectadores contra el Leganés

Un aficionado del Real Zaragoza celebra uno de los dos goles frente al Almería en el Ibercaja Estadio.

Un aficionado del Real Zaragoza celebra uno de los dos goles frente al Almería en el Ibercaja Estadio. / Jaime Galindo

A. B. L.

Zaragoza

Todavía no ha jugado el Real Zaragoza contra el Deportivo de La Coruña fuera de casa y la afición blanquilla casi ha agotado las entradas disponibles para el siguiente encuentro en casa frente al Racing de Santander. Con diez días todavía por delante y, antes de Riazor, estando a cuatro puntos de la permanencia.

El zaragocismo vuelve a demostrar que cree en la permanencia y sabe que es un pilar fundamental. No queda ya ninguna a la venta online, que suelen salir más de 1.000 debido al número de socios y la capacidad del Ibercaja Estadio y tan solo saldrán a la venta en los próximos días las cesiones de asiento, que suelen ser entre 500 y 700, dependiendo del partido.

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Ante el Almería también se agotaron los billetes, pero no se llegó a la mejor entrada del curso (15.646), que fue frente al Leganés (16.096), 18 más que frente al Huesca. Ante el conjunto andaluz, el Ibercaja Estadio fue diferencial y el gran ambiente de fútbol apunta a repetirse contra el Racing saque el resultado que saque el Real Zaragoza frente al Deportivo.

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