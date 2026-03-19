Un campeón de la Recopa con el Real Zaragoza, sobre el tanto de Arda Güler: "Me quedo con el gol de Nayim"

Arde Güler, jugador del Real Madrid, anotó este pasado fin de semana contra el Elche uno de los mejores goles de toda la temporada en el fútbol profesional de España. El centrocampista turco, que saltó al verde del Santiago Bernabéu sustituyendo a Vinicius durante la segunda parte, cogió el balón en las inmediaciones del medio campo y no dudo ni un segundo en armar la pierna.

Tras levantar la mirada y comprobar la posición de Dituro, portero del equipo ilicitano, el jugador golpeó a la bola a unos 70 metros de distancia con la portería rival. La parábola del balón fue perfecta. Arda consiguió anotar el cuarto gol de la goleada con un tanto de bella factura que dejó boquiabiertos a los aficionados del deporte rey. Algunos aficionados del Real Zaragoza aprovecharon, en redes sociales, para dejar claro que el gol de Nayim en la final de la Recopa de 1995 en París fue mejor.

La opinión de un excompañero de Nayim

Santiago Aragón, que también estuvo presente en aquella gesta en el Parque de los Príncipes, recordó el gol de su excompañero Nayim en el programa Estudio Estadio de TVE. El exfutbolista del Real Zaragoza fue entrevistado el pasado fin de semana porque, cuando él defendió la camiseta del Real Madrid, anotó un gol similar al del jugador turco. "¿A ti cuál te gusta más, el tuyo o el de Güler?", le preguntaron desde las instalaciones de RTVE.

Aragón se quedó con "los dos goles", pero para él "es más difícil el tanto del turco por la distancia". El exjugador del Real Zaragoza no olvidó su pasado por el club aragonés para meter la puntilla. "También me quedo con el de Nayim, que también tiene su dificultad. Además, nos dio un título. Hay muchos goles de este estilo de una bella factura", recuerda Aragón.

La mención de Santiago Aragón al gol anotado por el futbolista nacido en Ceuta provocó que varios tertulianos del programa recordaran segundo después la gesta que consiguió el Real Zaragoza en 1995. "El de Nayim dio un título", recordó Juan Carlos Rivero, presentador del programa y narrador de los partidos de España. Para finalizar su intervención, el exjugador blanquillo y del Real Madrid mencionó una relación entre su gol y el de Guler: "La portería es la misma".

Su gol desde 40 metros a Zubizarreta

Antes de recalar en el Real Zaragoza, club en el que puso fin a su carrera como futbolista, Santiago Aragón también defendió la camiseta del Real Madrid. Durante su carrera marcó goles importantes y de una bella factura, pero, uno de los más recordados entre la afición madridista, es el que le hizo a Zubizarreta, desde más de 40 metros de distancia, durante la vuelta de la Supercopa de España de 1990 entre Real Madrid y FC Barcelona.

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Aragón regresó aquel año al club blanco tras salir cedido al Espanyol y al Logroñés en las dos temporadas anteriores. El Real Madrid lo repescó del conjunto riojano tras anotar tres goles en 23 partidos. Un 12 de diciembre de 1990, el malagueño saltó al verde del Bernabéu en el minuto 70 y tuvo la oportunidad de anotar un auténtico golazo. Tras salvar la zancadilla de un rival en el círculo del centro del campo, Santiago Aragón levantó la cabeza y batió a Zubizarreta con un gran disparo.