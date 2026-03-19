Valery, operado en el hombro, confirma su adiós a la temporada

El Real Zaragoza ha anunciado que Valery Fernández "ha sido intervenido este jueves en el Hospital Universitario Quironsalud Zaragoza por los doctores Calvo y Moros de Arthrosport de su lesión en el hombro izquierdo". Tras esta operación, la previsión es que los dos meses iniciales de baja se conviertan en tres y el extremo catalán, fichado el pasado verano, diga adiós al curso, aunque desde el primer día que tuvo la luxación, el martes 10 de marzo, ya se vio claro que iba a tener muy difícil jugar en lo que restaba de Liga.

"La luxación que sufrió hace algunos días durante un entrenamiento requirió de una reducción que se efectuó ese mismo día y, tras valorarse por los servicios médicos del club y el propio jugador, se ha procedido a la intervención quirúrgica", añade el club en sus canales oficiales.

Al futbolista catalán se le salió el hombro en la parte final de la sesión de ese día 10 de marzo y fue necesario incluso que acudiera una ambulancia hasta la Ciudad Deportiva para evacuar al catalán a un centro hospitalario, donde le fue colocado el hombro. La presencia del vehículo sanitario, que llegó a las instalaciones de la Ciudad Deportiva con el entrenamiento ya finalizado, fue requerida por los servicios médicos del club ante la indisposición del atacante como consecuencia del dolor.

No está siendo una temporada fácil para Valery, que antes de esa lesión había desaparecido de las convocatorias en los últimos partidos tras volver en el once en Andorra y cuajar un mal partido. Navarro le dejó fuera ante el Cádiz, tras entrenar varios días en el presumible once de inicio, y ya después llegó la lesión en el hombro.

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Antes, Valery, con un muy irregular comienzo liguero con Gabi, con el que no se asentó, había sido clave en el resurgir con Sellés, que tras iniciar su andadura en el banquillo con tres derrotas consecutivas, consiguió enlazar otras tantas victorias en las jornadas siguientes en las que el gerundense fue determinante con un rendimiento notable que invitaba a pensar que el jugador se acercaba a su mejor versión, esa que le llevó a ser el fichaje estrella del pasado verano. El Zaragoza le firmó por tres temporadas, hasta 2028, con uno de los salarios más elevados de la plantilla. En este curso ha jugado en 18 partidos de Liga y uno de Copa, con poco más de 1.030 minutos oficiales.