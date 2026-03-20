Álex Gomes, de nuevo citado por la sub-18, no estará ante el Racing

No está participando demasiado Álex Gomes con el primer equipo en las últimas semanas, mientras Lalo Arantegui intenta desatascar su continuidad con una renovación tras ejecutar la anterior dirección deportiva una opción unilateral para seguir hasta 2028, y además en el Deportivo Aragón no puede jugar, pero eso no quita para su continuidad en la sub-18 de David Tenorio.

Y es que el futbolista canterano ha sido convocado para disputar con este combinado la fase de clasificacón para el Europeo sub-19 de 2027 y tendrá que viajar a Croacia a disputar la Ronda 1 del Europeo sub-19, un minitorneo para el que se concentrará el domingo en Las Rozas y en una citación con 20 futbolistas.

El central se medirá a Croacia el 25 de marzo, a Inglaterral el 28 y a Bulgaria el 31, por lo que David Navarro no podrá contar con él en la visita del Racing al Ibercaja Estadio el domingo 29 de marzo, mientras que llegará muy justo para la cita ante el Leganés en Butarque, que es el jueves 2, ya que esa jornada es intersemanal, estando fijo frente al Mirandés el domingo 5 en casa. Navarro está contando con Gomes para las convocatorias y en Cádiz jugó en el tramo final tras tenerse que retirar Radovanovic a falta de media hora.

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La UEFA ha implementado un nuevo formato que incluye una fase más, la Ronda 1. Esta se jugará entre el 25 y el 31 de marzo, donde las selecciones se enfrentarán con los jugadores nacidos en 2008 en partidos de máximo nivel. Los dos primeros clasificados de este grupo accederán a la Ronda 2, que ya se disputará a partir de la próxima temporada. Los internacionales se concentrarán el domingo por la noche y el lunes viajarán para realizar, ya en Croacia, la primera sesión de entrenamiento con vistas al estreno ante los locales.