El aragonés Eliezer Mayenda repite en la lista de la sub-21
El meta Joan García, Mosquera, Barrenetxea y Víctor Muñoz, novedades en la absoluta
El Periódico de Aragón
El delantero aragonés del Sunderland, Eliezer Mayenda, vuelve a una convocatoria de la selección española sub-21. En esta ocasión, la citación corresponde a la disputa de partidos de clasificación para el Europeo.
España lidera su grupo con 15 puntos de 15 posibles, tras su pleno de victorias en cinco partidos, y antes de recibir a Kosovo el próximo 31 de marzo en el Centro Deportivo Alcalá de Henares (20.30 horas), viajará a Lárnaca para jugar ante Chipre el viernes 27 a las 17 horas
El centrocampista del FC Barcelona Marc Bernal vuelve a una lista de la que no forma parte Thiago Pitarch, del Real Madrid, ya que ha decidido acudir con España sub-19 para disputar su respectiva fase de clasificación para el Europeo.
En lo que concierne a la absoluta, Luis de la Fuente, seleccionador español, ha citado a cuatro porteros con la inclusión de Joan García, para los amistosos de marzo ante Serbia y Egipto, novedad junto a Cristhian Mosquera, Ander Barrenetxea y Víctor Muñoz, con el regreso de referentes como Rodri, Pedri y Lamine Yamal.
La última lista antes de la definitiva para el Mundial 2026, presenta numerosas novedades. Con las ausencias por lesión de Mikel Merino, Fabián Ruiz, Pablo Barrios, Nico Williams y Samu, De la Fuente prescinde de Vivian en defensa y Aleix García en el centro del campo y tampoco recupera a Carvajal ni Le Normand.
Junto a Joan García, son novedades el central del Arsenal Mosquera, el centrocampista de la Real Barrenetxea y el extremo de Osasuna Víctor Muñoz.
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