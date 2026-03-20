La camiseta retro ochentera del Real Zaragoza causa furor. 800 unidades vendidas en 24 horas

La buena acogida que tuvo la camiseta retro que el Real Zaragoza vestirá ante el Córdoba en la jornada 35, entre el 10 y el 12 de abril, en una iniciativa de LaLiga para los equipos de Primera y Segunda, ya tiene un reflejo visual en cifras, puesto que en las primeras 24 horas se vendieron 800 unidades de la misma, con un porcentaje de compradores online y de fuera de Aragón superior a otras equipaciones de juego. El club aragonés ha lanzado una camiseta ochentera,con Francho como modelo, de color azul, con el escudo de aquella época y no el actual y sin publicidad. Así se comercializará, si bien en el Nuevo Arcángel sí que lucirán los logos de los patrocinadores habituales, además de otros detalles de los ochenta que el club desvelará más adelante.

La causa de esta venta masiva puede estar al menos en parte en la notoriedad de esta acción de LaLiga está impactando en aficionados al fútbol en general, así como en coleccionistas de prendas tipo retro. Sin embargo, es muy destacable el número de menciones positivas sobre la equipación en portales, redes sociales y foros especializados. Muchos de ellos reseñando que la del Real Zaragoza era la camiseta más acorde al estilo retro entre las presentadas el jueves en el anuncio oficial de todas las camiestas.

La combinación del escudo zaragocista de los años ochenta y el logo Originals de adidas ha emocionado a muchos zaragocistas. Estuvo a la venta online nada hacerse el anuncio oficial en la noche del jueves y este viernes ha estado en las tiendas del club.

"Los colores azul y blanco son protagonistas de esta indumentaria, única e icónica, en la que resaltan los colores y textura del escudo zaragocista que se utilizaba en aquellos años. Azul y blanco, identitarios del Real Zaragoza desde 1932 y esencia original del zaragocismo con rúbrica en una estrofa de su himno, estos colores han teñido algunas de las equipaciones más emblemáticas de la historia zaragocista", explicó la entidad blanquilla sobre la camiseta.

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Se trata de una elástica para el recuerdo y que está en la memoria del zaragocismo desde aquel 22 de abril de 1987, en la semifinal de la Recopa de Europa disputada en el Olympic Stadium de Ámsterdam frente a un Ajax que reunía a grandes jugadores como Frank Rijkaard o Marco Van Basten. El cuadro blanquillo, por su parte, estaba entonces capitaneado por Juan Señor, Andoni Cedrún ocupaba la portería y el mítico entrenador Luis Costa se sentaba en el banquillo. El precio es de 99,90 euros de adulto y de 74,99 para niño, si bien los socios tienen un 15% de descuento.