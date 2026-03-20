El club, presente en la última sesión del Real Zaragoza, que confirma las seis bajas para Riazor

El Real Zaragoza se ha ejercitado este viernes en la Ciudad Deportiva en una sesión en la que el club ha estado muy encima de del trabajo zaragocista, ya que los consejeros Juan Forcén y Guzmán Pérez-Ayo, los dos que viven en Zaragoza, teniendo en cuenta que Forcén es además uno de los accionistas de referencia, el director general, Fernando López, y el director deportivo, Lalo Arantegui, han estado en el entrenamiento y han dialogado con la plantilla y el cuerpo técnico antes de un compromiso vital este sábado en Riazor ante el Deportivo. Lalo, eso sí, es muy habitual en todas las sesiones, porque su regreso ha hecho que los despachos en la Ciudad Deportiva para la secretaría técnica se vuelvan a utilizar.

El entrenamiento ha constatado las seis bajas que tiene el Zaragoza para la cita en Riazor, ya que Guti, El Yamiq, Tachi y Valery no están disponibles, teniendo en cuenta que el extremo catalán fue operado el jueves de su lesión en el hombro y ya no volverá a jugar en esta temporada. Paulino tiene la baja federativa desde enero.

"Espero que Guti pueda ser uno más de la partida, no sé si en 2-3 semanas. Lo importante es que esté bien. Cuando esté, será uno más para la causa. Lo mismo que El Yamiq, que ha venido para ser importante. Ojalá en uno o dos semanas tengamos el dilema de qué hacer en el centro de la defensa porque llevemos varios partidos sin encajar y vuelva", dijo Navarro sobre el centrocampista y el central. Guti sufrió la rotura parcial del ligamento lateral interno de su rodilla derecha en Albacete el 30 de enero y El Yamiq cayó hace dos semanas en el bíceps femoral, antes del debut de Navarro en Cádiz y aún le restan otras dos semanas más.

Mientras, están fuera del partido ante el Deportivo al tener que cumplir sanción por ciclo de amarillas Keidi Bare y Larios, que fueron titulares ante el Almería, por lo que el once tendrá dos cambios, con Tasende y Mawuli como los más probables candidatos, si bien para la medular Saidu puede tener opciones.

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Del Deportivo Aragón solo ha estado el meta Obón, que integrará la convocatoria que David Navarro dará a las 14.00 horas y en la que no habrá ningún futbolista más del Aragón, puesto que Lucas Terrer y Barrachina volverán a jugar esta semana con el filial y Álex Gomes y pinilla son a todos los efectos futbolistas del primer equipo.