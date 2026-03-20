David Navarro, entrenador del Real Zaragoza, activa el modo Luis Aragonés: "Hay que volver a ganar y seguir remando hasta llegar a la orilla"

Ha logrado el Real Zaragoza de David Navarro acercarse a la salvación con dos victorias, ante Cádiz y Almería, pero necesita seguir recortando la distancia con la permanencia, aún a cuatro puntos y a un buen puñado de triunfos en las 12 jornadas que restan. por eso, el técnico evocó una de las frases más famosas de Luis Aragonés, el "ganar y ganar y volver a ganar", en su mensaje antes de visitar al Deportivo este sábado en Riazor

"Llevamos dos victorias y hay que volver a ganar y seguir remando hasta llegar a la orilla. Si dentro de siete jornadas perdemos el mensaje será el mismo", aseveró el entrenador zaragozano, que centró el discurso en la exigencia propia del equipo, porque "estamos siguiendo un proceso natural, no tenemos que pinchar el globo ni hincharlo hasta que explote, hay que mantener la autoexigencia, trabajar con el hábito que significa estar arriba, que te exige ganar y seguir mejorando, ya que tenemos un amplio margen aún".

"No me voy a centrar en la razón, porque sería traicionar al equipo y no creer. Yo creo que en lo que no es tangible. Creo en el equipo, en la afición y lo que nos está yendo bien no hay que tocarlo. Luego, andaremos y veremos. Si hay que hacer ocho victorias, pues haremos ocho. No pasa nada, las que haya que hacer habrá que hacer"

No hace cuentas tan claras David como hace dos semanas, cuando llegó, porque entonces hablaba de ganar siete partidos. "Para llegar a siete, estamos en dos y hay que ir a por la tres. Y cuando hagamos la tres, a por la cuatro. No me voy a dar mal. No me voy a centrar en la razón, porque sería traicionar al equipo y no creer. Yo creo que en lo que no es tangible. Creo en el equipo, en la afición y lo que nos está yendo bien no hay que tocarlo. Luego, andaremos y veremos. Si hay que hacer ocho, pues haremos ocho. No pasa nada, las que haya que hacer habrá que hacer. Pero para llegar allí primero hay que hacer la tres, lo antes posible", añadió el entrenador zaragozano, orgulloso de la reacción de este Zaragoza, empezando por asimilar rápido que no puede haber ni un grado de eeuforia y autocomnplacencia.

"¿El camino? Ha sido trabajar más lo emocional, proponer un escenario e intentar liberar, ya que el trabajo con la afición y la plantilla ha sido el mismo. Las emociones se contagian y había que mostrar esas emociones sin ningún complejo. Era dejar salir el escudo y el sentimiento que tenemos del Real Zaragoza"

Por eso, Navarro aseguró tras el partido ante el Almería que el elogio debilitaba y "se lo lanzamos al equipo el primer día y ante la respuesta ya no ha habido que trabajarlo. Lo ha comprado rápido y está muy mentalizado en cuál es el camino que tiene que recorrer", dijo el preparador zaragocista, que puso el énfasis en lo emocional cuando se le preguntó qué destacaba más de la reacción desde su llegada: "Hemos intentado sobre todor hacer cosas que no se hubieran hecho. Lo futbolístico del equipo no depende de mí ni del cuerpo técnico, sino de la capacidad de los jugadores. Y si ahora la están mostrando es porque la tenían. Ha sido trabajar más lo emocional, proponer un escenario e intentar liberar, ya que el trabajo con la afición y la plantilla ha sido el mismo. Las emociones se contagian y había que mostrar esas emociones sin ningún complejo. Era dejar salir el escudo y el sentimiento que tenemos del Real Zaragoza y luego ayudar al equipo con dos o tres cosas dentro de la idea general de sentido común. A partir de ahí ha fluido todo", resumió.

Destacó la implicación del grupo, de los que juegan y de los que están teniendo muchos menos minutos. "Que haya jugadores sin minutos no significa que no estén bien. El otro día hablé con Cumic, que está entrenando fantástico. Todos están aportando mucho. Para jugar a alto nivel, necesitas que todos estén a tope. Hay gente que está en el foco, y otra que, aunque no parezca, suma muchísimo, en la celebración del 2-0 al Almería va todo el equipo. La manera de festajar un gol dice mucho del equipo, tiene alma", admitió el entrenador, que elogió al Deportivo de Antonio Hidalgo y en particular a Yeremay, que va a estar recuperado ante el Zaragoza tras su pubalgia.

"Yeremay es uno de los tres mejores de la categoría, con Andrés Martín o Arribas, futbolistas capaces de desatascar un encuentro. El Deportivo de Antonio Hidalgo tiene mucha riqueza táctica y además individualidades, poseen libertad para generar superioridades y la clave es que no nos consigan filtrar entre líneas, porque si no sufriremos"

Las bajas de Larios y Keidi

"Es uno de los tres mejores de la categoría, con Andrés Martín o Arribas, futbolistas capaces de desatascar un encuentro. El Deportivo de Antonio Hidalgo tiene mucha riqueza táctica y además individualidades, poseen libertad para generar superioridades y la clave es que no nos consigan filtrar entre líneas, porque si no sufriremos", aseveró el entrenador, que no desveló si Tasende va a ser el sustituto de Larios y Mawuli el de Keidi Bare, ambos sancionados y que estuvieron n el once ante el Almería: "Pomares ha estado trabajando toda la semana sin ninguna molestia y a buen nivel. Así que tenemos esas dos opciones y podemos hasta doblar lateral.Tase tiene esos picos y es desequilibrante en el pase, lo que no intentaremos es que el que juegue haga el papel de Larios", aseveró sobre el lateral zurdo, mientras que de Keidi reconoció que "es diferente por lo que aporta y contagia su liderazgo. Tenemos jugadores, Toni Moya, Paul, Mawuli, Saidu... Por número, es la posición con más opciones para hacer cosas y también podemos mover a Francho y meter más músculo".

"No voy a descubrir a Francho a estas alturas y su nivel de implicación. El menisco puede dar problemas, se aloja en un sitio que no debe y se acabó. Lo cuidamos"

Francho, capitán e indiscutible, lleva más de tres meses jugando con el menisco roto de su rodilla tal y como este diario reveló y David Navarro subrayó la implicación del capitán. "No voy a descubrir a Francho a estas alturas y su nivel de implicación. El menisco puede dar problemas, se aloja en un sitio que no debe y se acabó. Lo cuidamos. Tenemos algún jugador más con problemas, pero no se puede decir. Intentamos que los jugadores con molestias no afecten a la intensidad del entrenamiento. Hacen menos, pero a tope".

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"¿Mi continuidad la próxima temporada? No me lo planteo. Ayer me escapé a ver a mi padre y a mi hermana, no les había visto desde que firmé como entrenador. Vi su alegría y emoción y yo me veo hasta soso, tranquilo, sin despistarme. A veces se te escapa la cabeza en el futuro y entonces piensas más en lo negativo que en lo positivo, pero entonces corto rápido"

En una entrevista en este diario, Lalo Arantegui aseguró que le gustaría que David Navarro siguiera en el puesto la próxima temporada si se logra la salvación, pero el discurso del entrenador sigue siendo en ese aspecto cortoplacista: "No me lo planteo. Ayer me escapé a ver a mi padre y a mi hermana, no les había visto desde que firmé como entrenador. Vi su alegría y emoción y yo me veo hasta soso, tranquilo, sin despistarme. Me centro en el ahora, el día a día. A veces se te escapa la cabeza en el futuro y entonces piensas más en lo negativo que en lo positivo, pero entonces corto rápido".