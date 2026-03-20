Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, admite que podrá contar con Yeremay y cree que en el Real Zaragoza "se sienten ahora capaces"

La presencia de Yeremay ante el Real Zaragoza ha centrado toda la semana en el Deportivo, porque se trata de su jugador referencia en ataque y Antonio Hidalgo, después de que el extremo canario, con una dolorosa pubalgia, haya participado en los últimos entrenamientos, ha confirmado que apunta a estar disponible, aunque quizá empiece de suplente y tenga minutos a lo largo del partido, si bien la lógica y la importancia del jugador invitan a su titularidad: "Todo apunta a que podrá estar disponible, ha entrenado con cierta normalidad. Poco a poco ha ido progresivamente entrando. Hay que hacer un proceso. Yeremay ha estado unas cuantas semanas intentando recuperarse de la mejor manera posible, con un volumen bajo de trabajo. Y eso tiene una incidencia luego al volver. Hay que ir poco a poco, viendo sus sensaciones, cómo se va encontrando en los minutos que puede estar dentro del terreno de juego y, en la siguiente semana, ver cómo funciona. A partir de ahí, seguir trabajando todas las situaciones para ver cómo le podemos ayudar y seguramente él nos irá marcando el proceso. Pero, sobre todo, con tranquilidad", explicó Hidalgo,

Reconoció el entrenador, en el lado negativo de la balanza, que Miguel Loureiro "es muy difícil que llegue al partido" por un problema de tobillo, lo que unido a la sanción de Barcia hará que la pareja de centrales la formen Arnau Comas y Lucas Noubi. Mientras, la otra estrella del ataque deportivista, David Mella, se perderá lo que resta de temporada y algunos meses más. "Ya está por aquí y es una faena grande, sobre todo, la lesión por el tiempo que va a estar fuera. Le vamos a animar, le vamos a querer mucho, le vamos a cuidar. Y que vuelva lo mejor que pueda", dijo Hidalgo sobre la lesión en el ligamento lateral externo y por la que fue operado.

"En el Zaragoza han cambiado el entrenador, la dinámica y su estructura. Ahora se sienten capaces de algo que hace dos o tres semanas no lo veían. Es un partido complicado, muy igualado como lo son todos en la categoría"

El míster del equipo deportivista habló de la transformación del Zaragoza con la llegada de David Navarro, ya que “han cambiado el entrenador, la dinámica y su estructura. Ahora se sienten capaces de algo que hace dos o tres semanas no lo veían. Es un partido complicado, muy igualado como lo son todos en la categoría, contamos con nuestra gente y con el recibimiento que vamos a tener. Eso se palpa y nosotros vamos a tener que darle mucho a los nuestros para que haya una comunión perfecta. Estoy encantado por la movilización y de cómo siente la afición”, dijo en referencia al recibimiento que esperan de la afición, ya que hay una concentración convocada antes de partido por las peñas y los Riazor Blues para animar al Deportivo, que está teniendo su gran hándicap en su feudo.

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"En Riazor tenemos que ser constantes, fiables y tener esa dosis de pausa. Hay que sentir a nuestra gente, que nos empujen y que en los momentos difíciles que va a haber nos sostengan"

Y es que los gallegos solo han sumado 22 puntos de 42 posibles ante su gente, con seis victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, pese a lo cual están en ascenso directo gracias asu gran rendimiento a domicilio: “Los números son los que son y si yo los pudiese cambiar de un lado para otro, los cambiaría, pero es imposible. Tenemos que ser constantes, fiables y tener esa dosis de pausa. Hay que sentir a nuestra gente, que nos empujen y que en los momentos difíciles que va a haber nos sostengan. Hay que hacer un fortín de Riazor y sacar todos los puntos que podamos de aquí al final. Estoy contento por la ilusión que veo en la gente y de cómo quiere sentir este último tramo. Tenemos que sentir Riazor desde el primer minuto hasta el último”.