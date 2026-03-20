Así es Jaume Jardí, primer fichaje de Lalo para el Real Zaragoza, según su exentrenador Luis César. "Tiene talento para jugar en una categoría superior, en Segunda hay muchos jugadores peores que él"

Tiene el Real Zaragoza atado al extremo Jaume Jardí a partir del próximo 30 de junio y para las próximas tres temporadas y su entrenador en el final de la temporada pasada y en el principio de la actual ha sido Luis César Sampedro, que ha vivido la explosión en este curso del joven atacante zurdo de 23 años, criado en La Masia y que también pasó por el Real Madrid para arribar en el conjunto grana en 2023. "

Tiene talento para jugar en una categoría superior, es un futbolista muy dinámico y con mucha capacidad técnica. Ha ganado en esfuerzo, en concentración y en trabajo, y a eso se le suma a que tiene gol, que posee facilidad para definir porque es desequilibrante, lo que le convierte en un jugador de ataque muy completo, para una Liga de mayor nivel sin duda que la Primera RFEF", asegura el entrenador gallego, nacido en Vilagarcía de Arousa, sobre el futbolista, autor de 11 goles en 27 partidos de Liga en este curso con el Nástic.

"El golpeo de balón es muy bueno, no tiene por ejemplo el de Ager Aketxe, que ha jugado en Zaragoza y se le conoce bien, pero tiene un disparo letal a veinte metros de la portería y mucha capacidad de desborde"

No es la de Luis César una opinión baladí, por el tiempo en que dirigió al que será jugador zaragocista, ya que al final del curso pasado y a las 10 jornadas iniciales de esta temporada le añadió la pretemporada con el Nástic y a todo ese tiempo le suma su amplia experiencia en el fútbol español, puesto que empezó a entrenar en el Racing de Ferrol en el 2000: "El golpeo de balón es muy bueno, no tiene por ejemplo el de Ager Aketxe, que ha jugado en Zaragoza y se le conoce bien, pero tiene un disparo letal a veinte metros de la portería y mucha capacidad de desborde. Posee mucha movilidad, puede jugar en cualquiera de las tres posiciones detrás del punta, aunque él prefiere hacerlo de enganche o más volcado en la derecha que hacerlo en la izquierda", asegura Luis César, que en su época en el banquillo del Nástic ubicó sobre todo a Jardí de enlace con el punta, la posición en la que más puede dar.

Luis César, en su época como técnico del Deportivo. / LOF

"Además de esa calidad que siempre ha tenido y que le ha hecho ser internacional en categorías inferiores de la selección y estar en dos de la mejores canteras del país (Real Madrid y Barcelona), para mí en esta temporada su gran paso adelante ha sido la regularidad, la capacidad de dar un rendimiento más sostenido y eso le ha llevado a ser muy importante en el Nástic", espeta Luis César Sampedro.

"En esta temporada su gran paso adelante ha sido la regularidad, la capacidad de dar un rendimiento más sostenido. Creo que siempre le había faltado, aunque eso es algo habitual en los jugadores jóvenes, que van descubriendo que el talento por mucho que se tenga necesita ir acompañado de la dedicación, del esfuerzo y del compromiso"

El técnico está ahora sin equipo tras salir del conjunto catalán en noviembre pasado, después de las 10 jornadas iniciales y ser relevado por Cristóbal Parralo para que desde hace dos semanas haya llegado Pablo Alfaro, en una campaña muy difícil en el conjunto tarraconense, peleando por no bajar a Segunda RFEF: "Creo que siempre le había faltado esa regularidad, aunque eso es algo habitual en los jugadores jóvenes, que van descubriendo que el talento por mucho que se tenga necesita ir acompañado de la dedicación, del esfuerzo y del compromiso", añade.

Jardí, en un partido con el Nástic. / NÁSTIC DE TARRAGONA

Con casi 600 partidos en los banquillos y 444 en Segunda División, categoría donde ha dirigido al Racing de Ferrol, Nástic, Poli Ejido, Alcoyano, Albacete, Lugo, Valladolid, Tenerife y Deportivo, le sobra a Luis César conocimiento de este torneo de plata para pronosticar el acierto o no con un fichaje y con Jaume no tiene dudas: "El Zaragoza acierta seguro con él, por lo menos en teoría, lógicamente allí tendrá que sacar su mejor versión en un equipo importante y eso no depende solo del chico, ya que los futbolistas no son piezas de ajedrez que se mueven en un tablero, influye mucho el entorno, que la apuesta sea la adecuada, poder soportar la presión y otros factores", sentencia el entrenador pontevedrés, que cierra su conclusión: "Es un futbolista sin duda muy interesante para Segunda, creo que en esa categoría hay muchos jugadores peores que Jaume".