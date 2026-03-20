Pablo Alfaro, entrenador del Nástic: "No tengo por qué desconfiar de Jaume Jardí, va a seguir haciendo una gran temporada"

Pablo Alfaro llegó hace una semana al Nástic para relevar a Cristóbal Parralo debutando con un empate ante el Sabadell y es el tercer entrenador del curso de un equipo que pelea por no bajar a Segunda RFEF, con un compromiso delante ante el Algeciras el domingo a las 12.00 horas en la jornada 29 en el Grupo 2 dee Primera RFEF y con la bomba en esta semana de la salida de Jaume Jardí, que acaba contrato en junio y que ya tiene cerrado su compromiso con el Real Zaragoza para tres temporadas, «Me moleste o no me moleste, da igual, porque las situaciones se dan y, lógicamente, hay que afrontarlas», dijo el entrenador zaragozano y exzaragocista.

"Ayer hablé con Jaume, nos miramos a la cara, nos miramos a los ojos y le pregunté, y no tengo por qué desconfiar de él. Es un chico que estaba, que está y que va a seguir haciendo una gran temporada, y la situación de su futuro la va a decidir él porque está en disposición de ello. Es un chico nacido en Reus, del territorio, quiere mucho al Nàstic y va a seguir siendo el mismo Jaume que hemos visto hasta ahora», espetó Alfaro, que reveló algún detalle más de la conversación con el extremo zurdo, el mejor jugador del equipo catalán en esta temporada, donde ha logrado 11 dianas en 27 citas.

Jaume Jardí ha tenido ofertas del Castellón y el Andorra de Segunda y también del Uniao Leiria luso, entre las propuestas más firmes, pero la zaragocista es la que le ha convencido, además de que no deseaba salir fuera de España. «Le he pedido que mejore porque no es lo mismo irte o renovar con más goles, ya que vas a poder pedir un poco más. a clave está en que su nivel competitivo siga siendo igual o un poco más", cerró Alfaro.