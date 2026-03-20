El 'se puede, vamoooosss' de Radovanovic y los nuevos viejos fichajes de David Navarro para el Real Zaragoza

Acabó el partido y se recorrió el campo de camino a uno de los fondos, donde el zaragocismo rugía como siempre ha rugido el zaragocismo. El 2-0 contra el Almería no era para menos: otra vez se abría una puerta para la esperanza. Radovanovic llevaba los dientes apretados, el gesto enfurecido y la rabia le salía por todos los poros de su piel. Era furia liberada en estado puro. Cuando se cruzó con una cámara, el central serbio le dedicó una mueca con un alto contenido semántico y emocional. Radovanovic soltó un “se puede, vamooooosss” a todo lo que le dio la voz. Lo dijo él, pero lo podría haber dicho cualquier aficionado.

El Real Zaragoza de David Navarro, que es muy importante el matiz, había conseguido enlazar dos triunfos, el primero en Cádiz y el segundo ante un aspirante al ascenso a Primera y delante de los suyos, con quienes se reconcilió de golpe después de aquel amago de divorcio conflictivo tras la derrota frente al Burgos.

El técnico aragonés logró dar en el clavo por segunda jornada seguida. En su debut esta temporada en el banquillo en Cádiz, Navarro aplicó el sentido común en su propuesta futbolística eligiendo a los mejores, juntando a dos delanteros e introduciendo el factor Hugo Pinilla en la segunda línea. Además activó con mucho acierto el factor emocional tanto dentro del vestuario como fuera. Sea como sea, el mensaje llegó y los resultados, de momento también.

Gracias a todo ello, el Real Zaragoza ha logrado recortar la distancia con la zona de la permanencia a cuatro puntos y vuelve a hacer que la permanencia sea posible. El reto es todavía de la máxima complejidad, pero al menos sigue vivo. Eso es lo que Radovanovic expresó con el clásico amor propio serbio al final del encuentro.

El central ha tenido una temporada muy irregular, con varios episodios de lesiones que le han impedido disfrutar de cierta continuidad. Cuando ha jugado, tampoco ha alcanzado su mejor nivel. Su año está lejos de lo que él se esperaba. A Radovanovic no le han salido las cosas, pero siempre ha querido.

Rober González celebra el 1-0 del Real Zaragoza al Almería, con Dani Gómez, Insua, Cuenca y Mawuli a su lado. / JAIME GALINDO

Su manera de vivir la victoria en el Ibercaja Estadio es la de un futbolista que sigue queriendo. Que quiere enmendar la plana desde el punto de vista deportivo, que quiere evitar a toda costa la mancha de un descenso a Primera RFEF en su currículum y que va a pelear por salvar al Real Zaragoza de aquí al final de temporada de un escenario extremadamente complejo.

En la situación de Radovanovic hay más futbolistas. Hombres con ganas de revancha personal y colectiva. Esa debilidad de toda la temporada puede ser ahora una fuerza extra. Insua, Dani Gómez, Keidi Bare, Tasende… Y alguno más que Navarro pueda ir añadiendo a la causa. El entrenador ha hecho su primera selección natural. El futuro del Real Zaragoza estará en las botas de la extraordinaria clase de Rober, de la dupla Kodro-Dani Gómez, de las paradas de Andrada, del vuelo y la solidez de Aguirregabiria y Larios, del compromiso de Francho o del talento de Pinilla. Pero también de que quienes no han estado hasta ahora empiecen a estar rindiendo a un mejor nivel con regularidad.