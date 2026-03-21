La contracrónica del Deportivo-Real Zaragoza: Este es otro Zaragoza, incluso perdiendo

Llegados a este punto de campeonato, con la soga al cuello en el Real Zaragoza y el descenso señalándose el reloj con la guadaña en la mano lo que más importa es ganar. Y aunque el tópico reza que da igual cómo, que esto va de vencer y ya, con todo lo que queda de Liga todavía la manera en la que se encaren los partidos influye y mucho.

Perdió el Real Zaragoza, sí. Y que lo hizo sin merecerlo, también. Y eso es muy sintómatico de lo que David Navarro está consiguiendo. Una derrota jamás será un refuerzo moral, de hecho suele suponer lo contrario, pero el conjunto aragonés marcó un camino en Riazor que le pone en mucha más disposición que hace unas semanas para ganar partidos. Como ante el Cádiz o el Almería. Quizá simplemente no era el día, el escenario o el rival, que cabe recordar que está segundo.

Este Real Zaragoza es otro. Y el inquilino del banquillo, también. Si se estuvo cerca de puntuar en la casa del Deportivo de La Coruña e incluso de ganar (las dinámicas pesan, incluso para un puntito de fortuna) fue porque David Navarro corrigió en el descanso el planteamiento inicial, le dotó de un mayor sentido y, sobre todo, insufló a sus jugadores la creencia de que era más que posible vencer en Riazor. Hace semanas impensable, ahora ya no.

Demasiado cercano queda el inmovilismo y la racanería del juego de Gabi y Sellés. De aquellos barros, estos lodos, pero aunque la clasificación sigue diciendo que la empresa de la salvación estaría cerca del milagro y pese a que la jornada en otros campos haya sido nefasta, el primer paso está dado: querer. Hasta ahora, nunca, salvo en las tres victorias seguidas ante Huesca, Eibar y Leganés parecía que el Real Zaragoza estaba capacitado por su fútbol para lograrlo. Ahora no hay duda, si bien serán los números lo que dicten sentencia sobre la permanencia.

El técnico aragonés vio (y ya tiene mérito con lo sufrido con otros entrenadores) que el Deportivo le ganó la partida del medio, que Francho estaba desorientado y que Mawuli no podía con todo. Así que tiró a Francho a la derecha, puso a Rober en la mediapunta (donde más luce su calidad) y, sobre todo, dio entrada a Saidu.

Si el zaragocismo tiene la sensación de que se ha perdido el tiempo sin poner a Dani Gómez durante tres meses, el caso de Saidu fuera de posición también clama al cielo. Solo tuvo el Deportivo en la segunda parte la ocasión que terminó en gol y el Real Zaragoza dispuso de varias, especialmente un centro rematado por Dani Gómez en el primer palo, para llevarse el triunfo. Y le quitó el balón al Deportivo, creyó y fue a por la victoria, algo impensable hace escasas semanas.

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Este cambio de aire del Real Zaragoza lo nota también la afición, que ha pasado del desasosiego y de adelantarse a la aceptación del duelo por el descenso a agotar las entradas para el partido ante el Racing ncluso antes de Riazor. Porque el zaragocismo no solo cree, es que está convencido de que se puede ganar al líder. Y de que se va a ganar. Y eso es mérito principalmente de David Navarro, que está reanimando al equipo y a la afición tanto con mensajes como con el fútbol. Ahora transmite y quizá no dé para salvarse, pero que por intentarlo que no sea.