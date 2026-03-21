La crónica del Deportivo-Real Zaragoza. Injusto y severo castigo en Riazor

El estado de necesidad de este Real Zaragoza para huir de la zona de descenso es tal que caer con orgullo sabe a muy poco, a casi nada, con una segunda parte ante el Deportivo en la que mereció más, porque fue mejor que un equipo que pelea por subir, y se encontró con el tremendo bofetón del gol de Mulattieri en el que el VAR dictaminó cruz esta vez, en un fuera de juego y en una posible falta de Eddahchouri para un Zaragoza que ve más lejos la permanencia, ahora a 6 puntos. Y se marchó de La Coruña con la sensación de un castigo injusto y severo, con una derrota inmerecida.

El Zaragoza, además, se adelantó pronto, con un gol muy madrugador de Dani Gómez, tras una jugada coral y asistencia de Pinilla, pero vivió a merced del rival hasta el descanso con un tanto en el que Andrada ayudó a Stoichkov, para mejorar mucho después con Saidu y el cambio de esquema.

La derrota penaliza por la sensación de bala perdida en Riazor cuando al equipo blanquillo se le agota el tiempo y sigue necesitando cinco victorias al menos cuando faltan 11 citas. El Zaragoza, en la primera derrota con David Navarro y en un sábado de malos marcadores, mantuvo el pulso competitivo, el técnico estuvo certero en los cambios, aunque algo menos en el plan inicial. Es un jarro de agua fría, sí, pero si hay un camino es este. El problema es que hay poco tiempo y ahora asoma el líder Racing por el Ibercaja Estadio en un partido de obligada victoria.

Con Mawuli por Keidi Bare y Tasende por Larios, los cambios previstos, arrancó el Zaragoza en Riazor, ante un Deportivo muy bien recibido por su afición en la previa y con un estadio lleno, con ambiente de partido grande, de caldera, a la que el equipo zaragocista no tardó en poner un cubo de hielo en una jugada llena de precisión, en la que Aguirregabiria bajó el balón, Rober lo puso al desmarque de Pinilla que asistió para el remate preciso de Dani Gómez junto al palo cuando solo se llevaban seis minutos.

El gol no descompuso al Deportivo, que no tardó en adueñarse del duelo y del balón, imponiendo una clara superioridad en la medular, donde Mawuli no llegaba a todo, igual que Francho, y Luismi, Mario Soriano y Stoichkov se encontraban con cierta asiduidad. Un centro de Alti en el que Insua dejó rematar solo a Bil Nsongo pudo ser el empate y Rado tapó un envío peligroso de Ximo Navarro antes de que el partido ya fuera del todo deportivista, aunque sin llegar a sentir peligro real para el equipo zaragocista, muy junto en sus líneas y solidario en el trabajo.

El gol sin embargo se dio en un remate de Stoichkov que Andrada no supo despejar con una mano izquierda muy blanda para que llegara el 1-1 en el 19. Las tablas mantuvieron la dinámica del pleito, donde el Zaragoza apenas tenía contacto con el balón y era un canto a la imprecisión cuando lo perdía el Deportivo para que Quagliata mandara alto una jugada de Luismi y Stoichkov se hiciera cada vez más presente de amenaza.

El Zaragoza solo se sintió un poco más cómodo con el balón en el tramo final, pero aún así las aproximaciones fueron deportivistas, con dos remates desviados de Ximo Navarro y Alti. Vio claro David Navarro que el Zaragoza estaba perdiendo el duelo en la medular y no se pensó los cambios, ya que Saidu reforzó esa zona para pasar Francho a la banda, un retoque que le sentó muy bien al equipo, con Cumic en banda y sin Kodro y Pinilla para pasar a jugar con un 4-2-3-1 con Dani Gómez por delante a Rober e incomodando a Mario Soriano, el cerebro del rival para que no jugara a sus anchas.

El Zaragoza arrancó mejor, dominando el medio y tapando las vías para un Deportivo en el que Álvaro Ferllo sacó un balón que tenía toda pinta de gol tras un remate de Dani Gómez a pase de Francho. Pudo marcar en el córner posterior Insua y el partido era zaragocista, lo que llevó a Hidalgo, en un palco al estar sancionado, a meter al campo a Yeremay y Mulattieri, pero los cambios no surtieron efecto.

Francho tuvo dos llegadas, mal ejecutadas, sobre todo la segunda con un pase errado a Rober y el Zaragoza veía más cerca la victoria que la derrota. Con Soberón y Toni Moya en lugar de Rober y Mawuli, ambos agotados, el Zaragoza mantuvo el esquema y miró de forma clara y decidida hacia la victoria, pero lo que llegó fue el castigo, injusto a todas luces.

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Eddahchouri, recién salido, ganó un balón ante Insua y Mulattieri ejecutó a Andrada. Pareció tanto fuera de juego como falta de Zaka, pero el VAR tras una eterna revisión anuló ambas y el 2-1 negó un punto que era de oro para este Zaragoza, que aún tuvo una última de Insua y que se fue de vacío y con una amarga sensación del feudo deportivista. No mereció perder y lo hizo y el problema, el verdadero problema, es que el tiempo se le agota y cada fallo pesa mucho por muy digna que sea la derrota.