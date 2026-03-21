Dani Gómez, jugador del Real Zaragoza: "Vamos a pedir explicaciones, creo que la falta es muy clara"

El autor del gol del Real Zaragoza ante el Deportivo de La Coruña ha asegurado tras el encuentro que considera injusto el resultado final, tanto por el esfuerzo y las sensaciones de los blanquillos, como por la actuación arbitral en el segundo tanto coruñés. “Siempre piden respeto y nosotros vamos a pedir explicaciones y nunca las hay. Creo que es muy clara, en una disputa siempre que haya unas manos…”, afirmó sobre la falta que el conjunto aragonés pidió en la acción previa al tanto Mulattieri.

El delantero explica que el respeto debe ser mutuo entre ellos y el colectivo arbitral: “Tiene que ser recíproco, porque las pulsaciones son altas tanto para ellos como para nosotros”. Además, afirma que los futbolistas se juegan mucho más que los: “Los que descendemos o no de categoría somos nosotros. Nos estamos jugando mucho y no es lo mismo llevarse un punto que no llevarse nada”, añade.

En este sentido, Gómez considera que el equipo ha hecho méritos para puntuar en Riazor. “Jodidos porque creo que el equipo ha competido muy bien. Hemos tenido ocasiones incluso para el 1-2”. Aun así, el castigo ha sido duro para el Zaragoza en el momento más decisivo. “Hemos hecho una gran segunda parte y cuando más estábamos empujando hemos encajado”, concluye.