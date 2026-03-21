Luis Suárez, el exzaragocista que ha batido su propio récord de goles en una temporada a falta de una docena de partidos: "¿Podrá llegar a los 40?"

Luis Suárez es uno de los delanteros de moda en toda Europa junto a Harry Kane, Mbappé o Haaland. El colombiano se ha convertido en la estrella del Sporting CP, que ha hecho historia esta semana al clasificarse para los cuartos de final de la Champions League tras remontar con goleada incluida al Bodo Glimt. Luis Suárez ya ha batido su propio récord goleador cuando todavía le faltan unos cuantos partidos para terminar la temporada. Y es que el equipo dirigido por Rui Borges sigue vivo en Europa, es segundo en Liga por detrás del FC Porto y está en semifinales de la Taça de Portugal.

El delantero colombiano, que será también una de las estrellas del Mundial con su selección, marcó el pasado martes en el José Alvalade de penalti su gol número 32 esta temporada. Gracias a su tanto contra el Bodo, Luis Suárez ha conseguido batir su propio récord goleador al superar los 31 goles que marcó la pasada temporada en el Almería. El ariete lleva 23 goles en Liga, 5 en Champions, 1 en Taça da Liga y 3 en Taça de Portugal.

Luis Suárez celebra junto a Daniel Bragança su gol frente al Bodo / EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES

"Todavía no hemos llegado al final"

La propia cuenta de la Liga Portugal ha compartido los grandes números de Luis Suárez en su cuenta de Instagram. "Prime Time for Luis Suárez. El colombiano ha conseguido en el Sporting CP la mejor temporada de su carrera y todavía no hemos llegado al final. ¿Va a llegar a los 40 goles?", le reta la institución que organiza las competiciones profesionales en nuestro país vecino. Cabe recordar que el delantero marcó 19 goles en su única temporada en el Real Zaragoza.

A Luis Suárez, máximo goleador de la Liga Portugal por delante de Pavlidis y Begraoui, todavía le faltan mínimo doce partidos esta temporada. El Sporting CP tiene pendientes nueve choques ligueros para intentar revalidar el título, la eliminatoria de cuartos de final de Champions League contra el Arsenal de Gyokeres y la vuelta más la posible final de Taça de Portugal contra el Porto. Si el colombiano mantiene su ritmo anotador, superará con creces la cifra de los 40 goles porque, además, hay varios partidos en los que el Sporting CP será claramente superior a su rival.

Uno de los partidos más especiales que le faltan a los de Rui Borges es sin duda la eliminatoria europea frente al Arsenal. El Sporting CP se reencontrará con su antigua estrella Gyokeres, que no está logrando mostrar en Inglaterra el nivel con el que se convirtió en el máximo goleador de Portugal en las dos últimas temporadas. Los lisboetas ya saben la fórmula para derrotar al Arsenal de Mikel Arteta al que eliminó en 2023 de la Europa League por penaltis tras sendos empates en el Alvalade y el Emirates Stadium.

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Luis Suárez marca su gol desde el punto de penalti frente al Bodo / EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES

Roberto Martínez: "Es un jugador que ha crecido mucho"

La grandísima temporada de Luis Suárez no ha pasado desapercibida para el seleccionador de Portugal, el también exzaragocista Roberto Martínez, que lo elogió en una reciente entrevista a varios medios de comunicación lusos. "Es un jugador que ha crecido mucho. Creo que Luis Suárez fue, sin duda, el mejor jugador de la Segunda División en España. Cuando llega al Sporting, es un paso exigente, pero después de siete partidos, Luis Suárez ha logrado estar a un nivel muy alto en la Liga y también en la Champions League", afirmó el técnico catalán, que dio este viernes la convocatoria de Portugal sin Cristiano Ronaldo, lesionado.