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Radovanovic ve la quinta amarilla y deja a Insua como único central, aunque David Navarro da esperanzas con la vuelta de El Yamiq

"Ahora recuperamos a Jawad", dijo el técnico en rueda de prensa

Radovanovic pugna por un balón con Stoichkov en el duelo entre el Deportivo y el Real Zaragoza.

Radovanovic pugna por un balón con Stoichkov en el duelo entre el Deportivo y el Real Zaragoza. / Iago Lopez

A. B. L.

Zaragoza

Radovanovic vio en Riazor la quinta tarjeta amarilla de la temporada y será baja frente al Racing de Santander por sanción. Además, Álex Gomes también recibió una amonestación en el banquillo y cumplirá ciclo contra el conjunto cántabro, si bien ya iba a ser baja de por sí ya que había sido convocado con la selección española sub-18.

Para el choque del domingo en el Ibercaja Estadio contra el Racing, a día de hoy David Navarro solo tendrá a Insua para el puesto del central del primer equipo más Saidu y Barrachina, si bien en rueda de prensa abrió la puerta al regreso de El Yamiq tras su lesión muscular: «Ahora recuperamos a Jawad», dijo el técnico.

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