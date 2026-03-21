Radovanovic ve la quinta amarilla y deja a Insua como único central, aunque David Navarro da esperanzas con la vuelta de El Yamiq

Radovanovic vio en Riazor la quinta tarjeta amarilla de la temporada y será baja frente al Racing de Santander por sanción. Además, Álex Gomes también recibió una amonestación en el banquillo y cumplirá ciclo contra el conjunto cántabro, si bien ya iba a ser baja de por sí ya que había sido convocado con la selección española sub-18.

Para el choque del domingo en el Ibercaja Estadio contra el Racing, a día de hoy David Navarro solo tendrá a Insua para el puesto del central del primer equipo más Saidu y Barrachina, si bien en rueda de prensa abrió la puerta al regreso de El Yamiq tras su lesión muscular: «Ahora recuperamos a Jawad», dijo el técnico.