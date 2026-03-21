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RC Deportivo - Real Zaragoza, en directo: Stoichkov empata el partido
Los gallegos empatan tras un golazo de Dani Gómez
32'
Falta para el Dépor.
26'
Despeja el Zaragoza un centro lateral
20'
Gol de Stoichkov
Golpeo lejano del atacante que no acierta a despejar un Andrada que se la acaba comiendo.
15'
Córner para el Dépor
9'
¡La que ha fallado Nsongo!
Cabecea solo el delantero del Dépor casi en el área pequeña.
6'
¡GOOOOOOOOL DE DANI GÓMEZ!
Balón larguísimo de Andrada para Aguirregabiria, que se la da a Rober entre líneas y este espera a Pinilla, que se mueve de una banda a otra, interpretando de maravilla la jugada y asistiendo a un delantero que remata genial al primer toque. El balón toca en el palo y entra llorando, pero entra. Golazo del Real Zaragoza.
3'
Amarilla a Stoichkov
Frena un contragolpe comandado por Rober.
2'
Córner para el Dépor
Buena salida de Andrada.
1'
¡Comienza el partido!
El Dépor, con ello, está cuarto clasificado tras las victorias de Almería y Málaga, pero depende de sí mismo para recuperar posición de ascenso dirceto y aprovechar la sorprendente goleada del Albacete al Racing (0-4) para acercarse al líder. Llegan, además, tras ganar en Ceuta en un partido que resolvió Altimira en el descuento con un golazo, pero después de perder en casa ante el Granada en otro encuentro que dejó muchas dudas y en el que la grada señaló a Antonio Hidalgo, como viene siendo habitual el último mes a pesar de la clasificación.
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