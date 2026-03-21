RC Deportivo - Real Zaragoza, en directo: Stoichkov empata el partido

El Dépor, con ello, está cuarto clasificado tras las victorias de Almería y Málaga, pero depende de sí mismo para recuperar posición de ascenso dirceto y aprovechar la sorprendente goleada del Albacete al Racing (0-4) para acercarse al líder. Llegan, además, tras ganar en Ceuta en un partido que resolvió Altimira en el descuento con un golazo, pero después de perder en casa ante el Granada en otro encuentro que dejó muchas dudas y en el que la grada señaló a Antonio Hidalgo, como viene siendo habitual el último mes a pesar de la clasificación.