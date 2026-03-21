El tridente Dani Gómez, Rober, Pinilla y el Real Zaragoza que ha de tener toda la fe del mundo en la salvación

El Real Zaragoza de David Navarro está muy vivo a pesar de que el resultado propio, un helador jarro de agua fría en Riazor después de un buen partido y oportunidades para más, y los ajenos fueron claramente desfavorables este sábado por los triunfos del Leganés y el Albacete. El Real Zaragoza de David Navarro está muy vivo. El equipo dio un paso atrás en su resurrección, que obligatoriamente ha de ir ligada a sumar y sumar, pero debe tener una mirada más larga y pensar en todo lo que viene después de La Coruña y en todo lo que ya ha sucedido antes: el Zaragoza se queda de momento a seis puntos de la salvación (a la espera de lo que hagan el Granada y el Valladolid) pero compite bien en todos los sitios y, así, estará en disposición de poder ganar en cualquier lugar y ante cualquier rival. Eso es lo que hace posible que el milagro todavía no sea imposible.

En La Coruña le faltó un punto más de puntería en momentos decisivos, con 1-1 en el marcador, pero firmó algunas acciones de verdadera calidad. Era el minuto 6. El Real Zaragoza había entrado en escena como hay que hacerlo: marcando el territorio. La jugada fue sensacional. Esteban Andrada golpeó un balón muy en largo con su buena técnica, el esférico voló por el cielo de Galicia de campo a campo hasta el extremo derecho, por donde se había desplegado Martín Aguirregabiria. El lateral ejecutó un control perfecto de alta complejidad.

El balón regresó al suelo y terminó en los pies de Rober, que mejoró la acción como suele hacer desde que es futbolista del Real Zaragoza. De su pase en profundidad nació el primer gol de la noche. Hugo Pinilla rompió al espacio, la tocó hacia el área con la precisión de quien tiene toque y allí, donde se deciden los partidos para bien o para mal, Dani Gómez le ganó la posición al defensa y con un golpeo sutil, de clase y delantero puro, la mandó a guardar.

Todo el 0-1 de La Coruña fue una obra de arte producto de la concatenación de acciones de calidad. De un lanzamiento de un portero con buen pie, de un control perfecto y de la asociación de los tres futbolistas con más categoría y talento natural del equipo: Rober, Hugo Pinilla y Dani Gómez.

En ventaja, el equipo se recostó demasiado atrás en su campo dejándole toda la posesión al Deportivo, que primero empezó a incordiar y a achuchar, después. Olfateó el gol varias veces y lo logró en un disparo de Stoichkov desde fuera del área que le dobló las manos a Andrada. El argentino había estado muy bien con el pie y estuvo flojo con las manos. El tanto era evitable.

En la segunda parte, Navarro fortaleció acertadamente el centro del campo con la entrada de Saidu (soberbio) y buscó exprimir la velocidad en las salidas con Cumic. Luego también llamó a Soberón a filas. El técnico quiere implicar a cuantos más hombres, mejor. El control del balón se equilibró y el Zaragoza fue capaz de jugar por el piso, en varias ocasiones con mucho criterio. La mejor oportunidad fue visitante después de un excelente servicio al espacio justo de Francho que Dani Gómez empaló de primeras de modo magistral. Álvaro desvió el balón y evitó un gol de bandera. Con el 2-1, el equipo todavía se revolvió e Insua tuvo su chance. No lo logró. El Zaragoza mereció más de lo que se llevó, que fue nada.