Bazdar vuelve a marcar en Polonia tras ganarle la posición a un exzaragocista, pero acaba perdiendo

Samed Bazdar anotó este sábado su segundo gol desde que firmó como cedido en el Jagiellonia. El ariete estuvo muy atento para recoger dentro del área un rechace del portero, que no blocó un disparo lejano y lo dejó muerto. El internacional por Bosnia se tiró al suelo con todo para marcar, pero golpeó a la madera, se levantó rápido y ya sí que logró el gol.

Sin embargo, aunque fue el 1-0 a los 10 minutos, finalmente su equipo terminó perdiendo por 1-2 contra el Wisla Plock tras un doblete de Deni Juric.

Además, Bazdar jugó (como es habitual) con un exzaragocista y compañero suyo la pasada temporada, que es Bernardo Vital, pero también tuvo como rival a otro exjugador blanquillo con el que coincidió apenas un mes y medio: Quentin Lecoeuche, que fue titular y, precisamente, el defensor con el que pugnó antes de marcar su gol.

El delantero llegó al Real Zaragoza a mitad de julio de 2024 y el lateral izquierdo francés rescindió su contrato con el club el 30 de agosto de ese mismo verano. Se fue al SM Caen francés y este año está en el Wisla Plock.

Bazdar ha jugado 9 partidos de Liga y 2 de Conference League con el conjunto polaco y ha marcado dos goles. Con esta derrota, el Jagiellonia es tercero y se queda a tres puntos del liderato.

Esta semana, Bazdar juega la repesca del Mundial con Bosnia. Primero tiene que superar a Gales el jueves y, en caso de hacerlo, se medirá a Italia o Irlanda del Norte el martes 31

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Por su parte, el KS Cracovia de Pau Sans ganó 1-0 al Katowice, pero el zaragozano no consiguió anotar. Vio una tarjeta amarilla y fue cambiado en el minuto 87.