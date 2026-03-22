Los cánticos ofensivos en Riazor contra el Real Zaragoza (otra vez) y el enfado de Dani Gómez con el Deportivo por el lío de las entradas

En un fútbol en el que hay protocolo antirracismo que cada día se aplica más y con dureza y en el que también hay otro protocolo para lanzamiento de objetos, el Real Zaragoza vivió en Riazor otra situación vomitiva con un cántico que, por desgracia, es demasiado habitual en el estadio del Deportivo, pero también en San Sebastián y en Pamplona, y que se sigue cantando porque las sanciones son ridículas.

Después del 2-1 de Mulattieri, un sector muy importante de Riazor entonó 'La Romareda, puta pocilga', un cántico que ya de por sí es abobinable, pero que lo es todavía más cuando dice 'una explosión de Goma 2 y que le den por el culo a Aragón' y cuando se pide una bomba en La Romareda. Apología del terrorismo en un país que ha tenido que vivir con el miedo de ETA.

El partido, por supuesto, no se detuvo. La Comisión Antiviolencia los recogerá a buen seguro y lo trasladará al Comité de Competición de la RFEF, que decidirá si impone sanciones o no, aunque el camino hasta la pena más allá de la económica es infructuoso.

Cada temporada, Antiviolencia propone unas 1.500 sanciones, pero no es un órgano con potestad sancionadora, ya que se elevan al Comité de Disciplina de la RFEF, que es la que decide. Y suelen quedarse solo en multas económicas, porque hay atenuantes con cartelería, mensajes en el videomarcador o si, en el caso de un cántico, fue una zona acotada (generalmente donde se sitúan los ultras) o todo el estadio.

Las multas económicas son recurrentes. De hecho, el propio Real Zaragoza pidió hace semanas a sus aficionados mediante un correo electrónico que cesasen los cánticos para evitar más multas, ya que son progresivas. Sin embargo, casi nunca se da el siguiente paso, que es el cierre de una grada o de un estadio durante un partido o varios, tanto por los atenuantes como por la reincidencia. Y se suele penar más el lanzamiento de objetos que la gravedad de los cánticos.

Por lanzamiento de objetos en el Sevilla-Betis sí que se llegó a sancionar con el cierre del Sánchez Pizjuán, pero el Tribunal Administrativo del Deporte suspendió cautelarmente la pena.

Además, tras el partido, Dani Gómez defendió a los aficionados del Real Zaragoza y le dio un 'palo' al Deportivo de La Coruña, ya que ha sido el único club que no ha dado entradas al equipo aragonés en estas circunstancias especiales por las obras de La Romareda y la reducción de aforo del Ibercaja Estadio. El resto han entendido la situación, pero el Deportivo apeló al principio de recriprocidad.

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"Quiero acordarme de que un equipo como este, con una gran afición, no ha dado entradas para nuestra afición. Un equipo con tanta historia y una ciudad tan grande debe darle una vuelta a esto. Estamos para que esto sea un disfrute para la gente, su afición y la nuestra", dijo el punta.