Jaume Jardí juega 90 minutos con el Nástic en la derrota en Algeciras

Jaume Jardí, jugador que el Real Zaragoza tiene atado para la próxima temporada, disputó los 90 minutos como mediapunta en la derrota del Nástic de Tarragona en Algeciras por 1-0.

El atacante, que tuvo un tiro que salió muy alto para empatar el encuentro, no tuvo un partido de mucho protagonismo y no pudo evitar que el Nástic se fuese de vacío.

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Además, el conjunto tarraconense puede caer al descenso a Segunda RFEF, en función de lo que haga el Real Murcia contra el Tarazona. Si los pimentoneros empatan o ganan a los aragoneses, el Nástic pasará la semana roja, aunque con la misma puntuación que el equipo que se encuentre en zona de salvación.